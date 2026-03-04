La comarca pierde dos empleos al día desde el 1 de enero

El arranque de 2026 no está siendo bueno, ni mucho menos, para el mercado laboral de O Morrazo. Febrero cerró como el segundo mes consecutivo con destrucción de empleo y prolonga el bajón de contrataciones en el sector servicios tras la campaña de Navidad.

En el último mes, la comarca sumó 75 personas más en paro. Si se añaden las de enero, ya son 147 los morracenses inscritos en la Oficina de Emprego, hasta alcanzar un total de 3.742 desempleados. En términos medios, supone la pérdida de más de 2,5 empleos al día desde el inicio del año.

Con este panorama, la economía local confía ahora en el empuje de la Semana Santa —entre finales de marzo y comienzos de abril— para reactivar el turismo, reducir las listas del paro y volver a los datos positivos registrados en los últimos tres meses de 2025. Entonces, uno de los factores que ayudó fue el tirón de las luces navideñas de Vigo, que llenaron hoteles en O Morrazo gracias a la llegada de numerosos visitantes.

Por concellos, Cangas registró en febrero la mayor subida del desempleo: 38 personas más, hasta situarse en 1.289 parados. Le sigue Marín, con 24 nuevos inscritos y un total de 1.028 desempleados. En Moaña, el impacto fue menor: el paro creció en siete personas y afecta a 918 vecinos. En Bueu, se sumaron seis parados, hasta los 507.

Por sectores, el terciario vuelve a marcar el ritmo de la economía comarcal. Actualmente, 2.723 personas de O Morrazo buscan un empleo en los servicios, tras perder el contrato 50 trabajadores del ramo durante febrero.

A mucha distancia se sitúa la industria, donde se contabilizaron siete contratos más resueltos que firmados a lo largo de los 28 días del mes. En estos momentos, 382 vecinos buscan trabajo en el sector industrial.

Los servicios vuelven a dañar la economía local a la espera del efecto de la Semana Santa

Menor fue el impacto en la pesca y en la construcción, con aumentos de uno y dos desempleados, respectivamente. Así, 155 personas buscan actualmente empleo vinculado al mar y 203 lo hacen en la construcción.

Por sexos, por segundo mes consecutivo son las mujeres las más afectadas por el repunte del paro: 61 de los 75 nuevos inscritos. Los hombres sumaron 14. En total, en la Oficina de Emprego figuran 2.222 mujeres y 1.520 varones residentes en O Morrazo.

El paro juvenil aumentó en cuatro personas y alcanza los 167 menores de 25 años en busca de un contrato, mientras que entre los mayores de esa edad la cifra subió en 71.

Afiliaciones

En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, los datos de enero sitúan en 30.400 los trabajadores en activo. No obstante, la aprobación del contrato fijo discontinuo en 2022 por parte del Gobierno central introduce distorsiones en esta estadística.

Noticias relacionadas

A nivel autonómico Galicia cerró febrero con 116.058 personas en el paro y 1.088.231 afiliaciones a la Seguridad Social.