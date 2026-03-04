Moaña Solar adaptará sus estatutos para que entre el Concello y lograr tres tejados

En plena nueva crisis energética, derivada del conflicto en Irán y con la amenaza de un encarecimiento global de los combustibles, la comunidad energética local de Moaña está a punto de dar un paso decisivo tras años de trámites. La Asociación de Usuarios de Enerxía Moaña Solar convoca para este jueves 5 de marzo su asamblea ordinaria, a las 20.00 horas, en el salón de plenos municipal. A continuación celebrará una asamblea extraordinaria para modificar los estatutos, en concreto los artículos 6, 7 y 10.

El cambio permitirá encajar legalmente la entrada del Concello como socio de pleno derecho. La entidad cuenta ya con casi 300 socios, entre familias y Pymes, lo que la sitúa como la iniciativa más ambiciosa de este tipo en Galicia.

El presidente del colectivo, Antón Pena Parga, destaca la implicación de la administración local y la paciencia de las personas impulsoras del proyecto, tras superar “numerosos escollos administrativos” para formalizar la adhesión municipal y ajustar la redacción de los estatutos. En todo caso, el Concello deberá aprobar su incorporación en un próximo pleno de la corporación.

Si se completa el proceso, se desbloqueará la situación actual y el Ayuntamiento podrá ceder los tejados de tres edificios públicos para instalar placas solares. La energía generada se distribuirá después entre los asociados. Además, sería la primera vez que una administración pública se integra en una comunidad energética de estas características en Galicia, “por lo que será una experiencia exportable a otras localidades”, apunta Pena Parga.

Una vez despejado el camino para la incorporación municipal, la intención es que antes de final de año estén, al menos, instalados y en funcionamiento los paneles en la cubierta del CEIP Seara, el emplazamiento que se prioriza para arrancar.

Los otros dos puntos previstos para esta instalación son el tejado de la nave del club de remo de Tirán, cuya reforma está actualmente paralizada tras la renuncia al contrato por parte de la empresa constructora, y la cubierta del local del club de jubilados de Domaio, para dar servicio a los socios de esta parroquia.

El proyecto para producir y distribuir electricidad a nivel vecinal dio sus primeros pasos ya en el año 2020. El objetivo es que el despliegue comience a materializarse ya y consolide su funcionamiento en los próximos meses, con horizonte en 2027 para su puesta en funcionamiento total.