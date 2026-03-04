«Martes negro» en defensa de la educación pública

Los centros educativos de O Morrazo secundaron ayer a las concentraciones de los «Martes negros» con camisetas con el lema «Ensino en loito/a» y pancartas para exigir mejoras urgentes en la educación pública. Movilizaciones que dan continuidad a las manifestaciones de la semana pasada en Cangas y Santiago.

