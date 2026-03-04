La marina de Meira prepara contra reloj los barcos del cerco y la «Salvamar Mirach»

La oleada de temporales que sacudió O Morrazo desde el pasado otoño y que, poco a poco, empieza a dar una tregua dejó daños materiales en bienes públicos y propiedades privadas, provocó apagones y retrasó numerosas obras en la comarca. Uno de los efectos menos visibles fue el parón en el trabajo de reparación, pintado y puesta a punto de embarcaciones en Marina Meira, el puerto seco situado en el muelle de esta parroquia moañesa. La instalación está muy solicitada al contar con uno de los mayores travelift de Galicia: una grúa con capacidad para izar hasta 130 toneladas y dar servicio a barcos de entre 4 y 35 metros de eslora. Sin embargo, el riesgo de trabajar con embarcaciones en altura en medio de una sucesión de episodios de vientos muy intensos dificultó el uso del travelift durante los últimos meses.

Con la mejora del tiempo, el personal de Marina Meira inició ayer una serie de jornadas intensas para poner a punto varias embarcaciones que estaban a la espera. Entre ellas, cuatro barcos de la flota del cerco, con esloras de hasta 22 metros, que deben salir cuanto antes hacia el mar Cantábrico para participar en la campaña de la anchoa, recién abierta. Estas unidades serán sometidas a trabajos de mantenimiento y pintado y deberán estar listas el viernes, según explica el responsable de la instalación, Rubén Pérez.

Otra de las embarcaciones que ocupa las instalaciones es un barco de pasajeros de la naviera Rías Gallegas. Se trata del «Miño Uno», con 16 metros de eslora y seis de manga.

La «Salvamar Mirach», ayer, a la espera de ser elevada con el ‘travelift’. | / GONZALO NÚÑEZ

A estas cinco unidades se sumó, a las 13.00 horas de ayer, la lancha de Salvamento Marítimo con base en el muelle de Cangas, la «Salvamar Mirach», que necesita reparaciones en uno de sus motores jet. La embarcación fue izada con la grúa a lo largo de la tarde y permanecerá en puerto seco al menos hasta el próximo viernes. Su característico color naranja la hacía ayer visible en el litoral de la parroquia de Meira. Cuenta con 21 metros de eslora y seis de manga y es una referencia en O Morrazo en las operaciones de rescate en el mar.

Récord

Los trabajadores, bajo uno de los barcos pesqueros. | / GONZALO NÚÑEZ

La marina de Meira batió su récord de tamaño el pasado agosto, cuando izó con su grúa un yate de recreo de 32 metros de eslora.

Este puerto seco se puso en servicio en mayo de 2015, hace ya casi once años. Una empresa local fue su primera concesionaria y, en 2020, pasó a manos del empresario vigués Rubén Pérez, que mejoró sus prestaciones con, entre otras actuaciones, la incorporación del nuevo travelift. Esta gran grúa, con unos dos años de antigüedad, permitió a la instalación especializarse en la atención a embarcaciones de grandes esloras.

Noticias relacionadas

El origen de la única marina del litoral moañés está en una antigua rampa de varada, ubicada en el entorno de la nave de remo de la SD Samertolaméu y que llevaba tiempo sin uso. Portos la transformó en una explanada de 3.800 metros cuadrados, aprovechando material de obra que permanecía depositado desde hacía años en la explanada de A Mosqueira y que se iba a destinar al primer intento de ampliación del muelle bateeiro, que resultó fallido.