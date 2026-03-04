Herido el conductor de un camión al caer mientras cargaba mejillón en el puerto de Aldán

Un hombre de 62 años y vecino de Vilagarcía de Arousa fue trasladado este mediodía al hospital Montecelo, en Pontevedra, con un fuerte golpe en la cabeza tras sufrir un accidente laboral en el puerto de Aldán que le produjo pérdida de consciencia y confusión. Se trata de M.A.R.G., conductor de un camión de la empresa Remagro, de O Grove, que mientras cargaba mejillón para su transporte perdió el equilibrio y cayó al asfalto desde una altura aproximada de un metro y medio. Eran las 12.20 horas y fue asistido por varios testigos hasta la llegada de efectivos de la Policía Local de Cangas, Emerxencias-Protección Civil y una ambulancia del 061, que lo trasladó al hospital.