Trump amenaza a EspañaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderMuere Fernando ÓnegaProhibidas las mascotasSorteo Exclusivo Suscriptores
Comeza o curso de lingua de signos en Cangas

Comeza o curso de lingua de signos en Cangas | EPE

Comeza o curso de lingua de signos en Cangas | EPE

A Casa da Xuventude de Cangas acolle desde onte un curso de lingua de signos, de 20 horas de duración, organizado polo Concello. O obxectivo é crear espazos de inclusión e diversidade.

