Cangas recula y hace una poda drástica de árboles en el centro

«Este ano non lle toca», respondió, en otoño, el Gobierno de Cangas a las demandas vecinales de podar arboledas en calles y otros espacios públicos municipales, como la avenida de Marín, Eugenio Sequeiros o los jardines de Félix Soage. El motivo, argumentaron, era que las podas excesivas e inadecuadas dañaron ejemplares, que en consecuencia padecen enfermedades o están debilitados por errores de los últimos años, y así lo avalan los informes que manejan. Sin embargo, ni el anuncio ni el criterio de los políticos se ha cumplido en la práctica y no parece coincidir con el de los jardineros que están aplicando una poda «drástica» a decenas de árboles en el centro urbano, como es el caso de la avenida de Marín, coincidente con peticiones de los vecinos.

Revisando el estado de los árboles en el atrio de Darbo. | G. NÚÑEZ

«A nosa idea non era podar tan a rape, senón eliminar únicamente as ramas que puideran molestar en ventás e balcóns», expresaba ayer el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, tras comprobar los trabajos que se están ejecutando con criterios dispares, aunque rehuyendo polemizar sobre este asunto con los trabajadores del Concello. El año pasado sí se realizaron trabajos de este tipo en 245 ejemplares, encargados a las empresa Biosalnés por 18.150 euros, y el edil consideraba innecesaria otra poda tan inmediata. Sólo se haría, matizó hace varias semanas, en ejemplares que lo requieran por determinadas circunstancias y con personal propio, que ahora se encarga en exclusiva de estos trabajos.

La intervención obliga a vallar la acera, por tramos, y a eliminar temporalmente algunas plazas de aparcamiento, que se utilizan para acopio de herramientas y de las ramas que se podan. Vecinos y comerciantes piden que se «agilicen al máximo» las tareas con el fin de interrumpir el tráfico y estacionamiento el menor tiempo posible.

Atrio de Darbo

Otro lugar donde está previsto intervenir es en los plátanos de sombra, carballos y tilos del atrio de Santa María de Darbo, con raíces seccionadas, parterres insuficientes para su correcto desarrollo y elementos ajenos en troncos y ramas, como cables, clavos, tornillos, cuerdas y otros adefesios que producen rechazo visual y ponen en peligro la salud de la arboleda. Técnicos de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro instan a corregirlo, el Concello ya dispone de dos presupuestos de empresas del sector, que rondan entre 3.000 y 4.000 euros, según el concejal, y prevé contratarlos a corto plazo.