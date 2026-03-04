Asamblea abierta por la senda de Broullón
Moaña convoca hoy, a las 19.00 horas en el Salón de Plenos, una asamblea abierta para tratar los problemas que se puedan derivar de las expropiaciones para la construcción de la demandada senda de Broullón en la PO-313. Se invita a asistir a vecinos de Broullón, Bouzafigueira, Marrúa, Paradela y Quintela.
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros
- Cada cable sostiene una vida
- Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas
- El agua alcanza casi 2 metros en el garaje de Noria 4 aún sin llover
- El jugador del Keniata que sufrió un infarto despierta pero permanece en la UCI
- Frenan una quedada contra la casa okupa del barrio de O Real en Moaña