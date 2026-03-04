Asamblea abierta por la senda de Broullón

Moaña convoca hoy, a las 19.00 horas en el Salón de Plenos, una asamblea abierta para tratar los problemas que se puedan derivar de las expropiaciones para la construcción de la demandada senda de Broullón en la PO-313. Se invita a asistir a vecinos de Broullón, Bouzafigueira, Marrúa, Paradela y Quintela.