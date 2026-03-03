La Xunta devuelve la luz en Ons salvo en tres viviendas

La situación de la isla de Ons, en donde los vecinos aprovecharon las buenas condiciones meteorológicas de este pasado fin de semana para acudir a sus casas y se encontraron con que buena parte de ellas seguían sin suministro eléctrico; y el hecho de que no se convoque la Mesa de Ons para abordar todas las problemáticas de la titularidad de las mismas, obras y bonificaciones en el barco, llevó ayer al edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, a pedir la declaración de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, como «persoa non grata» . La considera responsable de que no se solucionen los problemas como titular del Parque Nacional das Illas Atlánticas al que pertenece la isla, aunque el alcalde, Félix Juncal (BNG), anunció que no iban a apoyar la moción porque sería «nulo de pleno derecho»y se cambió el acuerdo en el sentido de criticar las faltas de respeto de la conselleira con los problemas en la isla.

Desde Medio Ambiente y respecto al «apagón» confirman que hasta el viernes las viviendas contaban con suministro y que ya ayer estuvieron operarios trabajando en la zona para restablecer el servicio en todas las casas, excepto en tres que en estos momentos no están habitadas. Para estas tres viviendas, añaden en la consellería, y llegado el momento, se baraja la instalación de un generador auxiliar para garantizar el suministro. Los isleños de suministran con dos generadores del Parque Nacional, que dan luz de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 24:00 horas.

La portavoz del PP, Elena Estévez, reconoce que el problema de la luz en la isla es uno de los asuntos que se trató en su momento en la Mesa de Ons, en donde explicaron que se presentó un proyecto para dar solución al problema, se solicitó a través de ayudas de fondos europeos «que se espera tenga respuesta positiva, aunque ya se sabe que es más a largo plazo. Por eso que mientras tanto hay que buscar solución al problema actual y que se habilite algún tipo de mecanismo para garantizar este servicio básico, tal y como lo venían disfrutando los vecinos». Estévez reconoce que se comenzó marzo con buen tiempo y eso activó que los vecinos acudieran a sus casas en la isla, además de que se está a las puertas de Semana Santa cuando se produce un aumento de visitantes, por eso que la portavoz del PP de Bueu urge dar solución al problema.

Pero Daniel Chapela, exconcejal del PP, ha querido que el tema trascienda y se declare a la conselleira «persoa non grata», incluso solicitarle que se abstenga de visitar Bueu mientras no se convoque la Mesa por Ons y se dé solución a todos los problemas. La petición la realiza después de que la conselleira estuviera el sábado en Bueu, despidiendo a pie de muelle a las personas en el barco a la isla que participaban en la primera visita guiada del Parque Nacional.

Chapela destaca en su moción que Ángeles Vázquez lleva desde 2015 vinculada a Ons, primero como conselleira de Medio Rural y desde 2024 al frente de Medio Ambiente y que no convoca la Mesa de Ons que debería reunirse una vez al año. La última fue en julio pasado, tras cuatro años, pero ella no acudió y critica los desplantes a los vecinos, como la visita de mayo de 2025, encabezando una delegación autonómica, de la que no fueron avisados los vecinos y dice que suele ser habitual que traslade la información al Concello con 48 horas de antelación para que no dé tiempo a acudir. Recuerda que en febrero de 2025 se aprobó una moción en Bueu para que se convocara esta Mesa para tratar las demandas de la Asociación de Veciños e Amigos da Illa de Ons, que en mayo él presentó una moción para reprobar a la conselleira, que contó con el apoyo de BNG y PSOE y en la que se abstuvo el PP, y que en julio se celebró la Mesa con acuerdos que siguen incumplidos: modificación de la ley para tener; la regularización de los anexos o la bonificación del billete.