El trail de los mil entornos

Playa, ‘penedos’ al lado del mar, río, monte... Son algunos de los entornos por los que deberán pasar los más de 500 inscritos en la quinta edición del Trail do Nocedo, en Beluso, que se celebra este domingo. Un recorrido que lo convierte en la carrera de los «mil entornos», tal como lo definen desde la Asociación por Beluso (Asbel) y que un año más se encarga de la organización. Así no es extraño que el evento pase a formar parte del Campionato Galego de Individual de Probas de Montaña, lo que a su vez lo convierte en clasificatorio para el Campeonato de España, y de la Copa Galicia de Carreiras de Montaña.

El Trail do Nocedo bate este año su récord de participación, con un total de 514 deportistas inscritos: 225 en la prueba reina, de 27 kilómetros; 275 en el denominado como ‘trailiño’, de 15 kilómetros, 5 en la carrera júnior, de 17,5 kilómetros; y 9 en la cadete, de 11,5 kilómetros. Todos trazados diferentes, pero con el denominador común de salida y meta en el Parque Joe Novas y de un recorrido espectacular por el entorno natural de Beluso.

La prueba se presentó oficialmente este martes en la Casa do Pobo de Beluso, con la presencia del jefe del Servizo Provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides; la directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra; Xisela Aranda; y el alcalde de Bueu, Félix Juncal, junto a dos representantes de Asbel: Marcos Torres y José Martínez «Pepe Cachiso». «A nosa idea era quedarnos nas 450 inscricións do ano pasado porque queremos ser empáticos coa veciñanza e a nosa intención non é colapsar a parroquia. Pero foi tal a acollida que ao final tivemos que engadir 25 máis para o trail, outras 25 para o trailiño, amais das 14 das probas júnior e cadete por formar parte do calendario do campionato galego», explicaban desde Asbel.

Una carrera que "non é só deporte"

Una de las señas de identidad del Trail do Nocedo es que «non é só deporte», sino que cuenta con una marcada vertiente cultural. A lo largo del recorrido habrá hasta seis lugares en los que habrá una representación figurada de oficios tradicionales vinculados a la parroquia: la pesca artesanal en Area de Bon, la pesca con caña en Reventóns, la cantería en Borrallido, las ‘lavandeiras’ en el lavadero del río Nocedo, la recogida de leña también en el río Nocedo y la viticultura en Bon de Abaixo.

Desde las instituciones que colaboran con Asbel en la organización del Trail do Nocedo destacan los parámetros de «calidade e excelencia» de la prueba, que «permite recorrer e vivir un territorio, ademais de desfrutar dos efectos beneficiosos para a saúde da actividade deportiva», en palabras de Daniel Benavides. Por su parte, Xisela Aranda no solo estuvo presente en la presentación, sino que avanzó que también está inscrita en el «trailiño» y recordó que el año pasado ya participó en el Cross Cabo Udra, que también organiza Asbel. «Grazas a probas como esta Pontevedra é a provincia do deporte, con estes estadios naturais que temos», afirmó la representante de la Diputación, que también alabó el «cariño» que ponen desde Asbel en cada evento que organizan.

Finalmente, Félix Juncal puso en valor que el Trail do Nocedo es un proyecto «maduro, que foi crecendo con Asbel» y destacó «a súa autenticidade, que sae das cousas feitas con corazón».

Los casi 515 deportistas están citados para este domingo a las 9.00 horas en el entorno del pabellón de Beluso y a lo largo de su recorrido contarán con la ayuda de otro de los grandes activos del Trail do Nocedo: sus 100 voluntarios, que junto al paisaje de la carrera hacen los deportistas casi no necesiten geles de recuperación.