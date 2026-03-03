El Trail do Nocedo roza el completo con un total de 518 corredores

El Trail do Nocedo, organizado por la Asociación por Beluso (Asbel), se celebrará este domingo con la presencia de un total de 518 corredores, en una quinta edición en la que prácticamente se ha colgado el cartel de completo en las cuatro categorías a concurso. Las plazas se agotaron en las dos principales, con 226 inscritos en la absoluta-promesa y 275 en la juvenil. Las categorías que no cubrieron todas las inscripciones fueron las de cadete y júnior, con 12 y 5 participantes de un tope máximo de 15 en cada una de ellas.

El evento comenzará desde el Parque Joe Novas de Beluso a las 9 de la mañana con la prueba reina, el Trail absoluto-promesa, que se disputará sobre una distancia de 27 kilómetros, superando un desnivel acumulado de 1.600 metros. Una hora más tarde será el turno de las carreras júnior (sobre una distancia de 17,5 kilómetros) y juvenil (el denominado Trailiño, que cubrirá una distancia de 15 kilómetros), dejando para las 10.10 el inicio de la prueba cadete con un recorrido fijado de 11,5 kilómetros.

El trail buenense, que forma parte del Campeonato Xunta de Galicia Individual de Carreras de Montaña y es la primera prueba de la Copa Xunta de Galicia de la especialidad, premiará a los tres primeros clasificados de todas las categorías en las pruebas oficiales de la Federación Galega de Montañismo. Además, se distinguirá a los tres primeros del trail (absoluta, sénior, veterano A, veterano B y equipos) y a del trailiño. También se reconocerá al primer clasificado de Bueu (hombre y mujer), a los participantes de más lejos y más veteranos (hombre y mujer), al equipo con más participantes y el primer inscrito.