El Concello humanizará San Martiño después de Semana Santa

El ambicioso proyecto de humanización del núcleo histórico de San Martiño en Moaña tiene prácticamente todos sus trámites concluidos y deberá estar ejecutado a finales del mes de noviembre para cumplir con los plazos establecidos en el Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, que aporta 900.000 euros para unas obras que rondarán los 1,3 millones. Eso sí, los trabajos no empezarán hasta después de la Semana Santa entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril este año.

Así, además de contar con tiempo para la firma de los contratos, se respetarán las celebraciones religiosas toda vez que un grupo de vecinos va a recuperar procesión del Santo Encuentro de la Virgen con su hijo resucitado el Domingo de Pascua. Se trata de una tradición que se remonta, según la documentación, a mediados del siglo XVII pero que se perdió en torno a los años 60 del pasado siglo. Esta revitalización de la Semana Santa en la parroquia original de Moaña se suma a la recuperación, el año pasado, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.

El proyecto de humanización intervendrá en el tramo del cruceiro barroco, la parte alta de la intersección del Camiño da Casa Nova y la subida por la iglesia parroquial románica hasta más arriba de la antigua rectoral.