Un cuento contra el estigma

Moaña conmemoró ayer el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes con un acto en el que participaron varios colectivos del ámbito social y de diversidad. La jornada sirvió también para presentar el cuento infantil «Andresiño, o porco cósmico», escrito por Sócrates Pérez, maestro del taller artístico de DOA Saúde Mental, e ilustrado por dos usuarios de la entidad: Míchel Gutiérrez y María Casás. Entre el público asistieron participantes de organizaciones como la Asociación Juan XXIII, dedicada a la formación y promoción integral de personas con discapacidad intelectual, y Aspamsim, colectivo de la comarca que apoya a personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

La concejala de Benestar Social, María Sanluis, explicó que el objetivo del Concello es abordar la salud mental juvenil “no solo un día al año”. En esa línea, la presentación del libro y el testimonio en primera persona sobre estas enfermedades, a través del Proyecto Abrementes de DOA, se trasladará ahora a todos los colegios de Primaria y a los institutos de Moaña.

Sanluis destacó además que el Concello cuenta con un programa de acompañamiento a adolescentes con este tipo de dificultades y de prevención del suicidio, que atiende actualmente a 10 jóvenes del municipio.

La edil advirtió de que la adolescencia puede ser una etapa especialmente vulnerable por los cambios sociales, académicos y emocionales. “Los jóvenes se ven sometidos a presiones, expectativas académicas, exposición constante en redes sociales o incertidumbre sobre el futuro”, señaló. Por ello, defendió que el Concello “no puede mirar para otro lado” y apeló a la responsabilidad institucional y comunitaria de “crear entornos seguros y de acompañamiento” e “incorporar la perspectiva del bienestar emocional”.

El acto de ayer sirvió también para presentar un programa con el que usuarios de DOA mantendrán encuentros con alumnado de la villa a lo largo del año, abordando cuestiones como el acoso escolar o los estigmas asociados a la salud mental en estas edades.

Los jóvenes integrantes de Abrementes —Santiago, Pedro, Manuel y Suso— compartieron su experiencia y ofrecieron claves para identificar posibles señales de alarma. Mencionaron síntomas como apatía, ansiedad, negación, frustración, decepción, dificultades para reconocerse a uno mismo o para interpretar la realidad, e incluso la obsesión por ocultar una depresión, aspectos que —subrayaron— deben ser atendidos para favorecer un diagnóstico adecuado. También lamentaron que, a día de hoy, un problema de salud mental pueda suponer “no poder llevar una vida totalmente normalizada”.

Durante su intervención, alertaron de los riesgos de la desinformación: “Constantemente crees que todo el mundo te mira y te juzga por el diagnóstico”, expusieron. Insistieron, además, en la importancia de seguir las pautas profesionales: pidieron no “subir ni bajar” la medicación sin consulta médica y remarcaron la necesidad de compromiso con la terapia y de mantener rutinas que ayuden a controlar los efectos negativos.

En lo que respecta al cuento, narra la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra con forma de cerdo y cómo se acerca su San Martín, jugando con su percepción de la realidad. La obra salió a la luz con 600 ejemplares gracias al impulso del Concello y de la Editorial Elvira.

Sócrates Pérez explicó que el proceso de creación se cerró tras un trabajo prolongado de lecturas y ajustes para facilitar el trabajo de ilustración, culminado el 24 de marzo de 2023. El autor reconoció que hubo etapas de frustración al no encontrar inicialmente una editorial que apostara por el proyecto: “Parecía que Andresiño no iba a salir”, recordó, hasta que un encuentro casual con responsables de Elvira permitió sacar adelante la publicación. En el acto estuvo presente el vocal de la editorial, Txus Piñeiro.

Piñeiro deseó que el cuento contribuya a derribar “muros invisibles” levantados por el estigma y apeló a avanzar hacia “una sociedad que incluya la diversidad y la salud mental”, porque —concluyó— sería una sociedad “más justa y más humilde”.

Míchel Gutiérrez, Sócrates Pérez y María Casás, con el cuento. | / SANTOS ÁLVAREZ

«Esta obra nos dio el rol de personas creadoras; que aportan»

Los autores de la parte gráfica de «Andresiño, o porco cósmico», usuarios de DOA, explicaron ayer el proceso vivido hasta convertir el cuento en realidad y lo que significa este proyecto para ellos.

La ilustradora María Casás relató que, al inicio, fue necesario “escuchar y comprender la historia”, leyendo los textos una y otra vez. Sobre la paleta de colores, señaló que fue “una elección emocional”, ya que con ella expresaban sus propias sensaciones. “En cada color hay un pellizco de nuestro estado de ánimo transformado en belleza”, afirmó ante los asistentes. Casás subrayó también la importancia de terminar una obra de estas características y comprobar “que nuestro trabajo tiene valor” y que pasan “a ser personas creadoras que aportan”.

Por su parte, el dibujante Míchel Gutiérrez recordó su pasión por el dibujo desde niño y cómo la retomó gracias a DOA, después de haberla dejado aparcada durante su etapa como militar. En el taller artístico de la entidad realiza cómics y explicó que fue creyendo en el proyecto del cuento “poco a poco”, mostrándose agradecido por la oportunidad.

Ballena

El acto concluyó con la entrega de un obsequio institucional a los integrantes de DOA, elaborado por usuarios de la Asociación Juan XXIII, y que el Concello prevé convertir en un regalo habitual en este tipo de eventos. Se trata de una ballena inspirada en la escultura «Anduriña» del paseo de Tirán, obra del arquitecto Juan Fernández Rivas. La concejala de Benestar Social explicó que la pieza busca recordar que hay personas que “nadan a contracorriente” y que, en ocasiones, se hace “en solitario y en aguas frías”.