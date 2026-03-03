Cultura
Presentación de la reedición de «Descripción del Reino de Galicia»
Cangas
La editorial Rinoceronte de Cangas, a través de su sello Morgante,presenta este viernes (19:30 horas), en el salón de plenos del Concello de Cangas, el libro «Descripción del Reino de Galicia (y de las cosas notables de él)», de Bartolomé Sagrario de Molina, conocido como Licenciaido Molina,y del que se cree que pudo ser de origen malagueño y fallecer en Mondoñedo (Lugo) hacia 1575,en donde fue canónigo de su catedral. En el acto intervendrán como colaboradores en esta edición Héitor Mera, Roque Barcia y Xavier Castro La obra es una reedición de un clásico de este autor del siglo XVI y en su edición intervinieron varias personas, haciendo notas, transcripciones o textos explicativos.
