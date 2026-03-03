La Policía vuelve a denunciar al Concello de Cangas

Recientemente, el Concello de Cangas ganó una demanda que la Policía Local había interpuesto contra los presupuestos de 2024. Ahora, otro policía encabeza una nueva denuncia contra la desestimación por silencio negativo. Lo que se pretende a través de esta demanda es que al complemento de productividad de 300 euros que paga el Concello a los policías que patrullan de noche se le aplique un complemento específico. Con esta nueva iniciativa judicial, la Policía Local se arriesga a perder el complemento de productividad de 300 euros que se paga a la patrulla nocturna, que se retomó a raíz de un acuerdo con la anterior alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, ahora en Alternativa dos Veciños. El BNG no siempre vio con buenos ojos la patrulla nocturna que se formó a raíz de que desapareció la que estaba formalmente constituida con un determinado número de personas, que solo trabajaban en horario nocturno y que había sido creada por el ex alcalde socialista Lois Pena, en unas condiciones que hoy no se dan. En el mandato de Victoria Portas, la mayor parte de los partidos se manifestaron en contra al pago de los 300 euros a los policías que prestaran sus servicios de noche. De hecho, la patrulla nocturna estaba finiquitada y solo el empeño del hoy jubilado jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, la resucitó. Pero no había interés político.

En la demanda se señala que en una mesa de negociación colectiva para los empleados del municipio, con fecha de 06/06/2024 se pactó que para el caso de aprobación de los presupuestos del año 2024, el Concello se comprometía a establecer como concepto fijo en nominal el: complemento de productividad estableciendo que su cantidad, en la medida en laque era un concepto fijo pasaría a integrarse en el complemento especifico desde la aprobación de los presupuestos del municipio En este sentido, fue explícito el compromiso de que dicha productividad se adicionara a la retribución íntegra establecida por tal concepto con carácter previo a la integración y adición.

Se reclama el complemento específico con efecto futuro y retroactivo desde el año 2022. También se solicita que por parte del Tribunal de Instancia se ordene al Concello de Cangas comenzar el trámite legalmente establecido para que, tanto en el cuadro de personal Anexo a los presupuestos del municipio, como en la Relación de Puestos de Trabajo Municipal, pendiente de aprobación, se incorpore al puesto de trabajo que viene prestando el recurrente, las disposiciones económicas necesarias para que quede integrado el complemento de productividad por valor de 300 euros mensuales en el complemento específico establecido para el puesto de trabajo del demandante.

Parecía que se abría una época de menos conflictos entre el gobierno local y la Policía Local, pero los hechos van demostrando poco a poco que no, que la distancia cada vez es mayor. Y hay que ver lo que va a suceder en verano. Ahora que con los núcleos urbanos en el rural la Policía Local, a través de un convenio con la Subdelegación del Gobierno, va a tener que patrullar la zona rural de Cangas.