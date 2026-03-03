Enseñanza de adultos
Nuevos cursos de contabilidad y de móviles en el IES Rodeira
El Instituto Rodeira de Cangas inicia dos nuevos cursos para la enseñanza de adultos, de marzo a junio, que se suman a los que ya imparten de inglés, portugués, escritura, memoria, gimnasia o historia. Ambos de 30 horas, serán impartidos por los docentes de los ciclos formativos de Administración y Finanzas. Se trata de un cursode iniciación a la contabilidad, en horario vespertino, destinado a personas que no tengan conocimiento previo de la materia y se trabajará con un programa informático de gestión contable. El otro es de iniciación al uso del móvil. Son cursos gratuitos y en el de móviles, los participantes llevarán sus propios teléfonos.
n
Suscríbete para seguir leyendo
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros
- Cada cable sostiene una vida
- Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas
- El agua alcanza casi 2 metros en el garaje de Noria 4 aún sin llover
- Frenan una quedada contra la casa okupa del barrio de O Real en Moaña