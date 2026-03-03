Nuevos cursos de contabilidad y de móviles en el IES Rodeira

El Instituto Rodeira de Cangas inicia dos nuevos cursos para la enseñanza de adultos, de marzo a junio, que se suman a los que ya imparten de inglés, portugués, escritura, memoria, gimnasia o historia. Ambos de 30 horas, serán impartidos por los docentes de los ciclos formativos de Administración y Finanzas. Se trata de un cursode iniciación a la contabilidad, en horario vespertino, destinado a personas que no tengan conocimiento previo de la materia y se trabajará con un programa informático de gestión contable. El otro es de iniciación al uso del móvil. Son cursos gratuitos y en el de móviles, los participantes llevarán sus propios teléfonos.

n