Moaña encarga el arreglo de la calle a la espera de que Costas intervenga en O Con

La Dirección General de la Costa y el Mar aún no ha convocado al Concello de Moaña a una segunda reunión para abordar una solución al hundimiento de la calle y del mirador sobre la playa de O Con. El gobierno local espera ese encuentro desde finales de enero, cuando quedó patente que el organismo dependiente del Gobierno central todavía no contaba con un proyecto para resolver un problema que mantiene el mirador cerrado desde hace seis años y la calle cortada al tráfico desde el pasado mes de diciembre.

Ante esta situación, y atendiendo a las demandas de los colectivos vecinales, el Concello ha encargado ya la redacción de un proyecto para intervenir de urgencia en el vial y restablecer la normalidad del tráfico, garantizando el acceso seguro de los residentes de esta zona del litoral de Tirán.

La alcaldesa, Leticia Santos, explica que la actuación municipal buscará una solución necesariamente temporal, ya que Costas es el organismo que debe asumir un arreglo integral del entorno y definir medidas frente al impacto creciente de los temporales de viento y oleaje de cada invierno, con el objetivo de evitar nuevos hundimientos. En la zona afectada, tramos de la calle José Costa Alonso —en su recorrido paralelo al arenal— presentan un grave deterioro, con partes del firme comprometidas por la erosión marina bajo el asfalto.

El Concello advierte del riesgo que la situación supone tanto para los usuarios de la vía como por la posible afectación a servicios básicos, como canalizaciones de saneamiento y el emisario submarino que da servicio a las redes generales de O Morrazo.

En paralelo, y con la intención de que el Gobierno central se implique en una solución definitiva, el ejecutivo local solicita una reunión con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para ello ha recurrido a la senadora del BNG, Carme da Silva, que en mayo de 2025 visitó la zona, reclamó una intervención inmediata y trasladó el asunto a la Cámara Alta.

Paseo de Seara

Por otro lado, Costas sí se ha comprometido a dar una respuesta a corto plazo sobre la recuperación de los seis metros de servidumbre en el tramo litoral donde se interrumpe el paseo marítimo, en A Seara. Esta medida permitiría ejecutar el proyecto de finalización de la senda peatonal que los vecinos reclaman desde hace años.