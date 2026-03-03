O Rompeolas
La mejor escultura al reciclaje
¿Qué mejor sitio para colocar un contenedor marrón de biorresiduos que junto a la escultura «Cangas, una puerta abierta al Atlántico» en la rotonda de la avenida de Marín? Tanto sufrimiento dio a Cangas la ordenanza de la basura que a nadie sorprendería que se erigiera el contenedor como una pieza de arte más para recordar el episodio.
No sólo hay que ser honrado, también parecerlo
Lo cierto es que no está bien que una auditoría que se contrata bajo las pautas de un contrato menor se adjudique a una empresa que está ligada con la concesionaria de ciclo del auga. Y es que no solo se trata de ser honrado, también aparentarlo. No le falta razón al PP en pensar que puede existir un conflicto de intereses, porque la adjudicación se realizó a una empresa que forma parte de la UTE Gestión Cangas, que es la concesionaria del ciclo del agua. Por lo tanto, no debería ser ella la que realice la auditoría sobre las filtraciones. Habría que darle otra vuelta.
El supuesto casting de Alternativa do Veciños
Cuando todavía faltan casi dos años, nos dicen que Mariano Abalo, en su condición de hombre fuerte de Alternativa dos Veciños de Cangas, está haciendo un casting fuera de las fronteras de O Morrazo para la próxima lista electoral. Cuesta creerlo, pero la consulta llegó incluso a miembros de otras formaciones políticas en la ría de Vigo. ¡A saber!
