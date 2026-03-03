Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un individuo aporrea con un martillo la puerta de un vecino

Agentes municipales tuvieron que intervenir para calama autor, supuestamente enfermo

Chalés de A Regueira

Chalés de A Regueira / Julio Santos Álvarez

Juan Calvo

Juan Calvo

Cangas

La Policía Local de Cangas intervino a primera hora de la mañana de ayer en un conflicto en Logán protagonizado por un individuo, con antecedentes de psiquiátricos, según los agentes.

Los hechos sucedieron alrededor de la fábrica de redes, en Longán, sobre las 08.15 horas, cuando el mencionado individuo se puso a aporrear la puerta de un vecino con un martillo. Los agentes trataron de persuadirlo en su actitud y todo parecía que lo habían conseguido. Pero poco después fue una patrulla de la Guardia Civil de Cangas quien se personó en el lugar de los hechos, debido a la quejas de los vecinos.

No trascendió si más tarde tuvo que intervenir algún equipo médico en este conflicto que tenía muy preocupados a los vecinos de la zona, debido al comportamiento violento del individuo.

