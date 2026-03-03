Sucesos
Un individuo aporrea con un martillo la puerta de un vecino
Agentes municipales tuvieron que intervenir para calama autor, supuestamente enfermo
Juan Calvo
La Policía Local de Cangas intervino a primera hora de la mañana de ayer en un conflicto en Logán protagonizado por un individuo, con antecedentes de psiquiátricos, según los agentes.
Los hechos sucedieron alrededor de la fábrica de redes, en Longán, sobre las 08.15 horas, cuando el mencionado individuo se puso a aporrear la puerta de un vecino con un martillo. Los agentes trataron de persuadirlo en su actitud y todo parecía que lo habían conseguido. Pero poco después fue una patrulla de la Guardia Civil de Cangas quien se personó en el lugar de los hechos, debido a la quejas de los vecinos.
No trascendió si más tarde tuvo que intervenir algún equipo médico en este conflicto que tenía muy preocupados a los vecinos de la zona, debido al comportamiento violento del individuo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros
- Cada cable sostiene una vida
- Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas
- El agua alcanza casi 2 metros en el garaje de Noria 4 aún sin llover
- Frenan una quedada contra la casa okupa del barrio de O Real en Moaña