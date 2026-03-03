El Consulado argentino impulsa una exposición que habla de emigración

Promovida por el Consulado de la República Argentina en Galicia y el Concello de Cangas, la Asociación Taller Experimental Obra Múltiple Contemporánea de Vilariño, organiza una exposición conjunta de artistas gráficos argentinos y gallegos que ahonda en el sentimiento de quien es hijo o nieto de emigrantes.

Bajo el título «Rastros na auga/ nun Mar de gravados», la exposición se inaugura este jueves, a las 20:00 horas, en la sala Ángel Botello de la Casa de Cultura canguesa y en la misma se podrá ver obra de Ramin Aryaie (Alermania), Graciela Buratti, Néstor Goyanes, Irene Serra y Marisa Zorgno (Argentina) y Laila Mathilde (Francia). Se trata de un conjunto de obras íntimas elaboradas a partir de registros orales y objetos heredados transformados en pintura, grabados, fotografías o instalaciones, fruto de un proyecto artístico transdisciplinar que cruza geografías, objetos y personas para investigar los desplazamientos migratorios y las tensiones alrededor de la identidad cultural.También hay obra de Marisa Baliño, María y Pepa Blanco, J. M. Bastón, María Dobronich, Xan Leira, Lidia Nieves, Brenda Novas, Antonio Pazos, M. Pizcueta, Marcela R., Pablo Rial, Ara Ruibal y Renata Sierra.