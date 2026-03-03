La construcción se ralentiza en la comarca en 2025 con 128 licencias

Las licencias para nuevos edificios -incluyendo de nueva planta con locales y viviendas, casas unifamiliares y obras de demolición y rehabilitación, fue a menos en el 2025 en la comarca de O Morrazo, según los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), en donde a falta del último mes de diciembre constan 128 licencias. En el último mes del año suelen darse entre 10 y 13 licencias, por lo que teniendo e n cuenta este dato, la suma total estaría por debajo de las 146 licencias otorgadas en 2024 o las 153 de 2023 y se volvería a los niveles de hace seis años, en 2020, en el año de la pandemia, que se cerró con 138 licencias.

Por municipios, Cangas es el que más volumen de licencias arroja en 2025, con 58, a falta de cerrar diciembre; Moaña es el segundo con 30, le sigue Bueu con 22 y, por sorpresa, Marín con sólo 18.

El mes de 2025 en el que más licencias se concedieron en O Morrazo fue abril con 17, seguido de marzo y agosto con 16, mayo con 14; junio, julio y octubre, con 10 cada uno; febrero con 9, noviembre, con 8 y enero es el mes con menos actividad, con 6 licencias, de las cuales 5 fueron en Cangas y 1 en Bueu.

Precios

El portal inmobiliario Fotocasa daba a conocer ayer el precio de la vivienda en venta, con una selección de 31 municipios, en donde Cangas aparece con un precio superior a los 2.000 euros/metro cuadrado, en concreto 2.741, lo que supone una variación mensual del 3,6% e interanual del 12,5%. Encabezan, por delante de Cangas; A Coruña, con 3.502 euros/metros cuadrados; Sanxenxo, con 3.322; Vigo, con 3.148 y Santiago, con 2.908.