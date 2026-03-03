Un conductor de camión herido al estrellarse contra la mediana en la Autovía do Morrazo

Un conductor de camión resultó herido este martes tras sufrir un accidente en la Autovía do Morrazo. El siniestro se produjo alrededor de las 13.00 horas, cuando el vehículo perdió el control y terminó impactando contra la mediana de hormigón.

Según los primeros datos, el choque rompió parte de la barrera central. El accidente ocurrió en el kilómetro 5, en sentido Vigo.

Noticias relacionadas

El conductor fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente en ambulancia. Aparentemente se encontraba fuera de peligro, aunque presentaba dolor en el pecho. Hasta el lugar acudieron urgencias médicas, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Moaña.