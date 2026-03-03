Compradores reclaman en el juzgado los chalés de A Regueira

La aprobación por unanimidad de la moción de AV para que el Concello de Cangas negocie con la Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb) la cesión de los chalés de A Regueira abre frentes que no se habían advertido hasta la fecha. Una de las preguntas que surgen es si, en el caso hipotético de que la Sareb ceda los chalés de A Regueira al Concello de Cangas, cómo se van a legalizar. Porque en la actualidad son ilegales como consecuencia de un expediente de infracción urbanística abierto en su momento por el que fue concejal de Urbanismo y hoy miembro de AV, Mariano Abalo.

Además, existe otra circunstancia más engorrosa todavía que había permanecido oculta. Es cierto que los promotores deben dinero a la Sareb, de ahí que se saquen a subasta, pero también es cierto que hubo personas que anticiparon dinero de la compra y que tienen en los tribunales de justicia su caso. Porque podrían querer la propiedad o el dinero que invirtieron. Son dos cuestiones que se antojan principales y que se debían aclarar antes de que la Sareb decida, en el caso hipotético, ceder los chalés al Concello para vivienda pública.