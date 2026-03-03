Comienza la renovación del colector de saneamiento de la alameda de Aldán

Comenzaron ayer los trabajos de renovación de saneamiento en la Alameda de Aldán, por lo que tanto esperaba el propio gobierno local de Cangas. Con un presupuesto de alrededor de 30.000 euros, la obra es fundamental en el saneamiento de la propia parroquia.

Colector que se pretende renovar. | SANTOS ÁLVAREZ

La actuación proyectada incluye la colocación de 60.00 metros de manga interior para la rehabilitación del tramo del colector. Este sistema evita la ejecución de las excavaciones ya que mantiene el colector existente en su oposición, dejándolo como soporte a una manga plática que se introduce por su interior, desde los pozos de registro. En primer lugar se procede a la limpieza del tramo del colector a rehabilitar mediante equipos mecánicos específicos, se realiza una inspección visual mediante un robot dotado de una cámara rotativa montada en un carro de tracción con inclinómetro para la determinación de pendientes instantáneas y un sistema fresador capaz de retirar obstáculos interiores, acometidas penetrantes, raíces, varillas de hierro, hormigón y/o sedimentos. A continuación se introduce una lámina de deslizamiento y protección en la zona de la solera del colector a rehabilitar, sobre la que deslizará la manga de resina poliéster, con un espesor de 3 milímetros, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a posible secciones irregulares de la tubería y a dilataciones del colector.

La alameda de Aldán, levantada por culpa de las obras. | SANTOS ÁLVAREZ

La actuación proyectada se encuentra dentro de la zona de protección de Dominio Público Marítimo Terrestre, en las inmediaciones de la desembocadura del río Orxas, dentro de la zona de protección de Augas de Galicia, también está afectada por carreteras, al pasar por sus inmediaciones la PO-315, así como por Patrimonio.

El colector actual discurre a una profundidad de 2,5 -3 metros por debajo de la alameda y presenta una conexión de pluviales procedente de un sumidero en la carretera PO-315. La UTE Gestión Cangas considera que existe, probablemente, una segunda conexión a un pozo oculto, que no pudo ser identificada.

Las conexiones pluviales provocan un incremento importante del caudal en época de lluvias, ya que drenan toda la escorrentía de se tramo del vial PO-315. La inspección realizada en su día mediante un cámara de vídeo permitió descubrir que algunas junta del colector se encuentra abiertas, lo que hace que entre agua del mar en los momentos de marea alta.

Según la concesionaria del agua, el trazado del colector presenta cuatro particularidades que tuvieron que ser tenidas en cuenta a la hora de analizar las alternativas existentes.: el trazado del colector discurre por debajo de la zona ajardinada de la alameda, los trabajos pueden afectar a la estructura de la terraza existente, el colector se encuentra por debajo del nivel freático y el colector puede entre en carga con mareas altas. Por todos estos motivos se optó por la rehabilitación interior del colector existente mediante una manga de fibra de vídeo y redes de poliéster.

El gobierno local tiene la intención, y así se lo hizo llegar a la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) la semana pasada, de colaborar en la financiación de una actuación integral en la PO-315, con aceras y asfaltado a cargo de la AXI y servicios: abastecimiento y saneamiento por parte del Concello de Cangas. Es una de las actuaciones que se consideran prioritarias en la agenda del gobierno local y la AXI también mostró buena voluntad. En este sentido, ya va a reparar varios tramos de la vía, en aquellos donde existe confluencia con vías locales.

Conflicto de intereses para el PP

El grupo municipal de PP de Cangas muestra su disconformidad por el hecho de que el Concello de Cangas pague 15.000 euros a la concesionaria del ciclo del agua por el contrato de la auditoría de las infiltraciones de agua en la red, cuando puede hacerla gratis la Xunta. El PP considera esta ación de despilfarro inaceptable y «xestión neglixente» del gobierno local en materia de saneamiento La formación popular se refiere a la adjudicación del contrato menor para la auditoría de infiltraciones en al red, un trabajo entregado directamente a FCC Aqualia S.A. empresa que forma parte d la propia UTE, concesionaria del agua, que debería ser fiscalizada. El PP subraya que el pago de 14.990 euros está al límite legal del contrato menor y que era totalmente evitable. Recuerda que la Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, ofrece a los concellos este tipo de auditorías y estudios de infiltraciones de manera gratuita dentro de sus programas de apoyo a la gestión municipal. «É un insulto aos veciños que o goberno de Cangas gaste cartos públicos nun contrato a dedo, mentres lle da as costas ás axudas de Augas de Galicia, que ofrece estas auditorías gratis.». El PP denuncia un conflicto de intereses en este contrato.