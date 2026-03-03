Bueu retoma el plan para construir un nuevo concello

Los problemas de la veleta del tejado y la reciente caída de un falso techo en el departamento de Urbanismo, unido a filtraciones en la fachada y a la necesidad congénita de espacio para albergar todos sus servicios han vuelto a traer a la palestra la necesidad de una reforma de la casa consistorial de Bueu. El ejecutivo local ha ordenado a sus técnicos que valoren la posibilidad de acometer una rehabilitación integral del edificio así como la construcción de un nuevo inmueble en el solar municipal contiguo al actual concello.

«Es un proyecto que tenemos que ir viendo y que, aunque cuya ejecución no es inminente, sí que debe formar parte de este listado de actuaciones futuras», manifiesta el alcalde buenense, Félix Juncal, que desvela que la idea ya llevaba tiempo encima de su mesa. De hecho fue hace dos años cuando se le encargó a los técnicos la revisión del proyecto básico elaborado en su momento por el antiguo arquitecto municipal Fernando Baeza. Esa apuesta se paralizó por diferentes cuestiones, principalmente por las bajas recurrentes que derivaron en una falta de personal, y también por la necesidad de acometer otras actuaciones más prioritarias.

Valorar la viabilidad del antiguo proyecto

«Hay que revisar y actualizar ese proyecto ambicioso, que contemplaba construir un nuevo concello aprovechando el máximo de edificabilidad, que era de bajo y tres plantas», señala el regidor, que incide en la necesidad de «ver la viabilidad del mismo antes de tomar una decisión». Lo que tiene claro, subraya, «es que este es uno de los objetivos que tenemos de cara al futuro, el de disponer de un edificio que ofrezca las mejores condiciones para el personal». Y en este sentido, expuso su agradecimiento «por la comprensión mostrada, porque el inmueble no ofrece esos ratios de comodidad que serían deseables».

Hueco en el falso techo del departamento de Urbanismo del concello buenense. / Gonzalo Núñez

Juncal incide en que la valoración que realizarán los técnicos municipales será en un doble sentido, tanto hacia una rehabilitación integral como hacia la construcción de un nuevo inmueble, dos alternativas que incluso podrían combinarse. «Si optamos por un edificio nuevo obviamente trasladaríamos todos los departamentos municipales al mismo tras su finalización», señala, si bien «luego rehabilitaríamos el edificio actual», para destinarlo a unos usos que quedarían por determinar.

La biblioteca, apuesta de los vecinos

La opción de la rehabilitación dejando de lado la posibilidad de levantar un nuevo inmueble ofrecería un importante inconveniente, la necesidad de derivar todos los servicios municipales a otro lugar. Y lo cierto es que Bueu tampoco ofrece excesivas alternativas para acoger todos los departamentos ubicados en la casa consistorial. La más evidente no ha salido del propio gobierno local, sino de la propia ciudadanía, tal y como reconoce Félix Juncal. «Varios vecinos de la zona nos sugirieron trasladar los departamentos municipales al edificio de la biblioteca. Incluso desde la fase de ejecución de la obra ya había propuestas en este sentido», señala. No deja de ser una anécdota y no un planteamiento, pero tampoco sería algo descartable.

Por otra parte, el concello ha tenido que lidiar con la caída de parte del falso techo del área de Urbanismo, sin que hubiese que lamentar daños personales. La acumulación de lluvia ha afectado tanto a esa zona como a parte de la fachada, lo que ha obligado a una reparación de emergencia. En cuanto a la veleta, el problema de los ruidos que generaba ya tiene explicación. Se trataba del sombrero situado encima de la campaña, que está suelto y con el viento golpea en un tope metálico situado en la parte superior.