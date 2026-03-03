Apertura del curso de lengua de signos
El Concello de Cangas sigue con su apoyo al aprendizaje de la lengua de signos y hoy martes se inuagura un nuevo curso en este sentido en la Casa da Xuventude. El acto de inauguración está previsto para las 18:30, tal y como anuncia la técnica responsable de Xuventude, Mar Lorenzo, con la presencia de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG).
