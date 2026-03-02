Piden la identificación nominal de los testigos protegidos de la Operacion Vida

La Audiencia de Pontevedra está pendiente de resolver varios recursos interpuestos por los nuevos abogados de la familia Giménez, que figuran como acusados en la denominada Operación Vida, de la que se cumple en el próximo mes de abril 10 años. Una década y aún no hay informe del fiscal y ni mucho menos fijada una fecha para el juicio oral. Los abogados de los testigos protegidos hablan de maniobras dilatorias de los letrados de los acusados, pero es cierto que la Justicia debe tener recursos para evitar estas maniobras. Ahora, los abogados de los miembros de la familia Giménez acusados en la Operación Vida piden la identificación nominal de los testigos protegidos.

La Operación Vida tenía, entre sus objetivos, calmar los ánimos en una guerra abierta entre familias gitanas por los puestos de los mercadillos de la provincia de Pontevedra. De hecho, la familia Giménez sigue sin poder ejercer la venta ambulante en muchos de estos mercadillos, porque fue una orden preventiva que se impuso. Sin embargo, cuando se están a punto de cumplir 10 años, los ánimos vuelven a estar muy soliviantados y ahora aparece un conflicto interno en la familia Giménez, que antes no había: los Molina, que encabeza el hermano del padre de Sinaí Giménez.