«Nin chica de jasto» se reúne en su 30 aniversario

Los integrantes de la comparsa de Moaña «Nin chica de jasto» celebraron un encuentro ayer en el Alto de la Plaza de Abastos de la localdiad para festejar tres décadas de existencia, de diversión, de unión y de trabajo también. El evento reunió a alrededor de un centenar de personas e hicieron memoria, volvieron a aquel año 1996 cuando cinco amigos, componentes de la comparsa «Os primeiros do Con» decidieron montar una murga en Meira. Estaban Cancelas, Pablo Nogueira, Suso Costas y Toñi Jorge. Ahí comenzó la historia de «Nin chica de jasto». Sus primeros ensayos fueron en una chabola de marineros, llena de redes y con una bombilla, que hoy es el local de hostelería A D’Elvi, antes A Illa y Ñam Ñam. Había poco tiempo para hacer los trajes y pasar por Retales Lidia era obligado, pero alguien les habló de una nave en As Neves y fueron de novia vintage. Fue el primero de muchos maravillosos entroidos y de ensayos por muchos locales, cada uno con su propia historia y recuerdos en los corazones, como el bajo de Maruja de Poceiro, el aula cultural de Cadabón, el preescolar de A Guía o el local de la subida a la Capela de Samertolaméu.

Ayer se pidió aplausos para Fina, Nardo o Ana Cancelas, entre otros, que hicieron posible el encuentro en el que se recordaron vivencias y anécdotas, años de risas, añoranza de otros felices y se recordó a los que ya no están como Lao de Abelendo, Gogue de Vigo, José de Benvidos, Berto (saxo), Pepita do Caeiro , Pepe «o Cachote» de A Guía y el propio José Antonio Jorge del Río, Toñi.Fueron muchos años disfrutando y haciendo disfrutar del Entroido de Moaña.