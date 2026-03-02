Moaña mueve a casi 3.000 personas para que el centro de salud abra con urgencias

La alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mesa Local de Moaña, Leticia Santos (BNG) mostró ayer su «orgullo» por ser de este municipio tras la «contundente» respuesta a la manifestación convocada para reclamar el regreso de las urgencias y que la Consellería de Sanidade cumpla con la cláusula del convenio de construcción por la que el nuevo edificio debe abrir con el Punto de Atención Continuada que, desde la pandemia del COVID en 2020, lleva «secuestrado» seis años por la Xunta en Cangas. Santos asegura que al menos participaron cerca de 3.000 personas en la manifestación, que supuso la 225 semana consecutiva de movilizaciones por la defensa de la sanidad pública en Moaña y que contó con representación del Congreso de los Diputados, a través del diputado en Madrid, Néstor Rego (BNG); del parlamento, con Paulo Ríos (BNG) y de las plataformas de SOS Sanidade Pública de Galicia y la del área de Vigo, representadas por sus portavoces Manuel Martín y Jesús Araújo, respectivamente. Rego incidió en que la salud es un derecho, no un negocio como dijo que la ha convertido el PP.

La manifestación partió a las 11:00 horas de Portal do Almacén y recorrió la travesía Ramón Cabanillas para acabar ante el nuevo centro de salud en Sisalde, que ya está rematado y que será el segundo nuevo centro que la Consellería de Sanidade abra en el área de Vigo tras el Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia de Vigo que lo hace entre este 9 y 10 de marzo. La previsión en Moaña esa partir de abril.

Los participantes bajaron la calle con pancartas reivindicativas, entre ellas la de los colectivos o personas con discapacidad, que desde febrero se han sumado a las movilizaciones, exigiendo a la Xunta las urgencias en Moaña; la de A Voz da Sanidade de Cangas contra el desmantelamiento de la sanidad pública o las de los Jubilados de Santa Eulalia de Meira y Asociación Praia-Seara de Moaña. Cantaron el himno de resistencia confeccionado con la música de la «Bella Ciaio» italiana y corearon las consignas de siempre de «Coa nosa saúde non se xoga» y «Queremos edificios con todos os servicios».

Ya ante el nuevo y blanco edificio sanitario, que está acabado a falta de parte de su equipamiento médico y de mobiliario, licitado conjuntamente con el CIS de Vigo, tuvieron lugar las intervenciones, en las que la afonía de la alcaldesa confirmaba lo alto que había gritado en el recorrido previo. Indicó que después de la respuesta de hoy -por ayer-, esperaba que la Xunta recapacitara y salga el conselleiro de Sanidade a anunciar la apertura del edificio y el PAC en Moaña, que el convenio está para que se cumpla y que ya se verá que «dice el Juzgado si abren sin PAC».

.Junto a la alcaldesa y portando la pancarta de la Mesa Local da Sanidade iban ediles de gobierno, el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral y el portavoz del PSOE, contando 11 miembros de la corporación, con ausencia de los 6 del PP.

Manuel Martín, de SOS Galicia, destacó que estaba allí representando a las más de 30 plataformas de la defensa de las anidad pública constituidas en Galicia, y que el ejemplo de Moaña, con 225 movilizaciones semanales continuas era digno de que figurara en algún libro de la historia de este país. Dijo que las plataformas eran una alianza de organizaciones sociales, vecinales, de pacientes y sindicales (CIG, CC OO y UGT) y que no había que bajar los brazos ante la política de recortes, desmantelamiento y privatización de la sanidad pública. Por su parte, Araújo de SOSen el área de Vigo reivindicó el regreso del PAC y pidió que el nuevo centro de alud abra con todos los servicios.

También habló y con mucha fuerza María José Cabaleiro en nombre de las personas con discapacidad -en su caso es invidente- que destacó que el día a día de las personas con discapacidades diversas no es fácil y pidió que el primer día que este centro abra sus puertas lo haga 24 horas con las urgencias, «que las devuelvan, que las retiraron con un tijeretazo». El portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña, Gabriel Ferral, insistió en que la Consellería de Sanidade tiene que cumplir el convenio de construcción del nuevo centro que incluye PAC mientras no haya un centro comarcal de referencia -está previsto un CIS como el Olimpia Valencia de Vigo, en Cagas- y que con esta manifestación, Moaña dejaba claro que no va a soportar el «desprecio» de que no le devuelvan las urgencias por lo que seguirá en la lucha para que los vecinos tengan atención sanitaria las 24 horas..