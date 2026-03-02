La Mancomunidade do Morrazo adjudica a Celquisan el control del compostaje

La Mancomunidade de Concellos de O Morrazo ya formalizó el contrato para el seguimiento del compostaje individual y comunitario a la misma empresa que ya lo estaba realizando desde hace dos años, Celquisan Global.

La alcaldesa de Moaña y presidenta por dos años de la entidad supramunicipal, que gestiona la recogida de los residuos en Cangas, Moaña y Bueu, señala que el contrato se formalizó por importe de 82.482 euros para un período de un año, aunque prorrogable por otro más.

La intención es la Mancomundad es seguir potenciando el compostaje. En la comarca ya se rozan los 1.500 composteros individuales (488 en Cangas, 438 en Moaña y 360 en Bueu) en 1.286 casas , al margen de los 23 comunitarios (6 en Cangas, 3 en Bueu y 14 en Moaña). Este último municipio va a empezar ahora con el contenedor marrón de biorresiduos.