Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto Oriente PróximoPremios GoyaAmpliación parque BalaídosPuerto de VigoMedicos milagro gallegosGirona - CeltaCementerio de Matamá
instagramlinkedin

Sucesos

El jugador del Keniata que sufrió un infarto despierta pero permanece en la UCI

El hombre ha recuperado la consciencia y pudo comunicarse con su familia

El jugador fue atendido dentro de una carpa para preservar la intimidad del duro momento.

El jugador fue atendido dentro de una carpa para preservar la intimidad del duro momento. / Santos Álvarez

César Collarte

Moaña

El jugador de la Liga Keniata Moaña que sufrió un infarto el sábado mientras disputaba un encuentro en el campo de Seara evoluciona favorablemente dentro de la gravedad de su situación. F.J.M.P., de 58 años de edad, despertó ayer del coma y ya se comunicó con su familia, si bien continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ahora habrá que esperar a los próximos días para ir avanzando en su recuperación y conocer si le ha quedado alguna secuela del paro cardiaco.

La organización de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña decidió suspender definitivamente la jornada, por lo que ayer ya no hubo actividad en los campos. Los duelos de las 19 horas del sábado, que debían disputarse a continuación del encuentro Electricidad Bermúdez-Piscicasa en el que sucedió la incidencia, tampoco se jugaron.

Noticias relacionadas

El suceso se produjo al filo de las 18 horas cuando el afectado se desplomó en el terreno de juego. La rápida intervención de un médico que jugaba en otro equipo, de una mujer del público y de los servicios sanitarios y de emergencias fue clave para reanimarlo y salvarle la vida.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents