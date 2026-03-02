El jugador del Keniata que sufrió un infarto despierta pero permanece en la UCI

El jugador de la Liga Keniata Moaña que sufrió un infarto el sábado mientras disputaba un encuentro en el campo de Seara evoluciona favorablemente dentro de la gravedad de su situación. F.J.M.P., de 58 años de edad, despertó ayer del coma y ya se comunicó con su familia, si bien continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ahora habrá que esperar a los próximos días para ir avanzando en su recuperación y conocer si le ha quedado alguna secuela del paro cardiaco.

La organización de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña decidió suspender definitivamente la jornada, por lo que ayer ya no hubo actividad en los campos. Los duelos de las 19 horas del sábado, que debían disputarse a continuación del encuentro Electricidad Bermúdez-Piscicasa en el que sucedió la incidencia, tampoco se jugaron.

El suceso se produjo al filo de las 18 horas cuando el afectado se desplomó en el terreno de juego. La rápida intervención de un médico que jugaba en otro equipo, de una mujer del público y de los servicios sanitarios y de emergencias fue clave para reanimarlo y salvarle la vida.