Las históricas de la cocina buenense

Rendir homenaje a los locales históricos de los 70 y los 80 del siglo pasado para, a través de ello, exaltar la figura de las cocineras, auténticas alma máter de la gastronomía de Bueu. Ese es el objetivo de la cuarta edición de las Xornadas Gastronómicas en Femenino, impulsadas por concello y hosteleros, y que se celebrarán desde mañana hasta el domingo 8 de marzo dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer. La iniciativa contempla una ruta de tapas que tendrá como colofón el acto homenaje del domingo, a las 18.30 horas en el salón de plenos de la casa consistorial, en el que se reconocerá la labor de 17 restaurantes y, por extensión, de sus mujeres trabajadoras.

O Igrexario, O Rincón de Cela, A de Ramón, Casa Benito, Restaurante Loureiro, Casa María, Bar Playa, Casa Quintela, A Centoleira, O Farol, O Chouzo, A de Fariña, Pensión Lubina, O Taxi (actualmente O Reloj), O Canas, Casa Checho y Casa Acuña son los elegidos, aunque también se nombrará a algunos más que acabaron desapareciendo como A Viuda, O Brisiñas, O Bodegón o O Barniz, entre otros. «Salvo excepciones esas cocineras eran todo mujeres. Queremos hacer pedagogía histórica, para que nadie se piense que la cocina nació con Dabiz Muñoz», explica Toño Rosales, portavoz de los hosteleros buenenses.

Fue una época dorada para la hostelería del municipio, «con unos 40 locales, que surgieron en los 70 y no cerraron hasta mediados de los 80, aunque muchos de ellos continúan abiertos», señala. Rosales desgrana historias como las de Casa Checho y Casa Acuña, en Ons, «que empezaron en los 40 y eran socios», la de O Chouzo, «que empezó a ofrecer oreja en el menú, que era algo revolucionario», la de O Farol, «que empezó casi como furancho en las fiestas de Banda do Río haciendo pinchos morunos en el año 1983», o la de Casa Benito, «que la llamaban A do Bolo porque echaban la rapeta en la playa y pescaban allí los bolos».

La idea es que sea un acto emotivo, «que se vean las caras, poder contar alguna anécdota y si puede ser establecer un coloquio que podría ser muy interesante», afirma Rosales. Más allá de la parte sentimental, la hedonista estará perfectamente representada en la ruta de tapas, en la que tomarán parte 15 establecimientos. Los pinchos, a un precio de 3,50 euros , serán de inspiración clásica, tratando de homenajear en esos pequeños bocados platos tradicionales de antaño, más o menos reinterpretados. Falsa empanada de mejillón, bao de churrasco o ravioli de cocido son algunas de las propuestas.