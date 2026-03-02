Las empresas de A Portela se preparan para costear los 6,5 millones de la urbanización

El proyecto de construcción y urbanización del polígono de A Portela estaba previsto que se aprobara hoy en la junta de gobierno. Faltaba un último informe que ya había realizado el arquitecto municipal y se mostraba favorable. Así que no había motivos para no incluir este punto en el orden de la junta de gobierno. Sin embargo, no aparece. El propio concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), mostró su sorpresa por no verlo dentro del orden del día.

La aprobación por parte de la junta de gobierno del proyecto de urbanización es el último paso burocrático para que lo que está en papel se pueda llevar a la práctica. Es, a partir de ese momento, cuando los promotores pueden empezar a construir ya los viales para ordenar una zona conformada a empujones, a golpes de provisionalidad, que confieren a la zona un porte poco atractivo. La construcción de los viales serviría para ordenar el espacio.

Lo que está claro es que se cumplieron ya todos los informes y si no va hoy (se desconoce si se podría incluir este asunto como urgente) y que si no es hoy, será el próximo lunes, el proyecto de urbanización será aprobado y se verá si los promotores están dispuestos a invertir el dinero que figura en el proyecto . El presupuesto base de licitación para las obras alcanza los 6.526.428 euros. El objeto de este proyecto es definir completamente las obras que configuran el proyecto de urbanización del suelo industrial. En la memoria del mismo aparecen varios proyectos relacionados con este desarrollo industrial en Cangas. En este sentido, la Axencia Galega de Infraestructuras planea la necesidad de reordenar y de reconfigurar la intersección existente en el PK 14+400 de la carretera PO-551, en el lugar denominado A Portela. Para ello se planteó la actualización del proyecto constructivo «Nova glorieta de conexión no PQ+14 da estrada PO-551 Marín-Rande de la clave PO/13/098.06 y ordinario de la senda proyectad a en la PO-552 a través del proyecto constructivo. Nada se sabe de la senda. Lo recordaba el viernes el gobierno.

Los empresarios están dispuestos a desarrollar el polígono y a invertir capital por una razón sencilla: hay que legalizar la situación de las empresas allí instaladas, que comenzó con la modificación puntual del suelo de A Portela. El polígono surgió a medida de que se fueron instalado en la zona empresa bajo la transitoria cuarta de la Ley del Suelo, que hablaba de licencias provisionales. Con el tiempo, los tribunales consideraron contrario a la ley este tipo de licencias.

Antes se aprobó el proyecto de reparcelación, donde se sigue el principio de la distribución equitativa de las cargas y beneficios. Además de las parcelas resultantes listas para edificar, en este proceso se delimitaron las zonas verdes correspondientes, estableciendo un corredor a lo largo del río Presas, con una superficie de 12.600 metros. También hay varias parcelas que pasaron a ser del Concello de Cangas, una de 3.627 metros cuadrados, destinada a servicios, y otra de 2.700 metros para equipamientos y tres espacios más repartidos por el ámbito.