Daniel Chapela pide la salida de Xosé Leal del gobierno de Bueu

El concejal no adscrito de Bueu Daniel Chapela ha reclamado la salida del gobierno del edil de Facenda, Xosé Leal, solicitando «un cambio al frente del área de Facenda y un modo de trabajar ajustado a la realidad de Bueu», asegurando que «no puede continuar al frente quien no es capaz de hacer su trabajo de forma mínimamente decente». Y lo ejemplifica en que «Bueu gasta más de lo que ingresa, carece de presupuestos para este año y todavía tiene facturas del año anterior sin pagar».

Afirma asimismo que «se trajeron los presupuestos a finales de 2025 para ser supuestamente un reflejo de la realidad y lo único que quedó claro es que Félix Juncal y Xosé Leal no están sabiendo gestionar las cuentas públicas». En esta línea criticó la necesidad de aprobar un plan económico-financiero bianual, «una medida que llega después de que el concello del BNG gastase más de lo que ingresó». A la vez, manifestó echar de menos «autocrítica» en el gobierno local. «Presumir del presupuesto más alto de la historia cuando tenemos déficit es una muestra más de hipocresía», sentencia.