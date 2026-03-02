¡Y están aquiií!

Son las autocaravanas, cuando aún falta más de mes y medio para las Semana Santa. Pero este parking de Areamilla ya volvió a abrir e incluso ya empezaron verse autocaravanas y caravanas en las inmediaciones de la playa de Areamilla. Hay que esperar a ver como se aplica la nueva ordenanza municipal.

Sagrario Martínez y Aurora Prieto bailaron con Os de Sempre

El festival de murgas en beneficio de Adicam (Asociación de diagnosticad@de cáncer de mama de Morrazo) que se celebró el sábado en el Auditorio Municipal de Cangas. Todo un éxito: las canciones, el espectáculo, la animación carnavales que aún se mantenía, el buen sentido del humor. El ambiente era tan festivo y agradable que allí salió la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, a bailar con Os de Sempre, y a continuación lo hizo la edil de EU, Aurora Prieto, que había sido encargada de Cultura. Atrás quedaron las disputas carnavaleras, quedo el buen humor, la fiesta, la solidaridad. A Sagrario Martínez le dolían ayer los pies de tanto bailar.

La no normalidad médica

Todavía me sigo preguntando la razón por la que ahora es tan complicado que te den vez para ir al médico a Atención Primaria, que se tarda más de una semana, y si tienes médico, porque pude ser que no lo tengas. Es cierto que la pandemia de la COVID obligó a ciertos cambios, pero la vuelta a la normalidad no supuso una vuelta a la normalidad médica.