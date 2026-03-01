Vecinos de Ons siguen sin luz en sus casas desde el pasado enero

El buen tiempo animó ayer a vecinos de Ons a volver a la isla para abrir sus casas, pero muchos de los que acudieron se encontraron con que siguen sin suministro eléctrico, en una situación que se prolonga ya desde el pasado 12 de enero, incluso algunos aseguran que la padecen desde las navidades.

El «apagón» afecta a las construcciones de la parte derecha del camino que sube desde la iglesia hasta el faro, en donde hay al menos unas 40 casas. Ya en enero, la Consellería de Medio Ambiente, como titular del Parque Nacional Martímo Terrestre al que pertenece Ons, confirmaba que la avería se debió a las borrascas que tiró un tendido que suministra a las casas desde el generador de Parques. La otra parte de la isla sí tiene luz. Toda la isla dispone de diez horas de electricidad, de 12.00 a 16.00 y de 18.00 a 24.00. Sin este suministro tampoco les funciona el agua en las casas, se quejan.

Asociación de vecinos

Desde la Asociación de vecinos y amigos de Ons, muestran su preocupación por este nuevo episodio: "Na actualidade, entre seis e sete vivendas permanecen sen luz debido a un novo episodio de fallos no sistema. A situación agravouse esta fin de semana, coincidindo coa mellora do tempo e coa chegada de numerosos propietarios ás súas casas. A pesar de contar con servizo regular de barco, varios veciños víronse obrigados a regresar ao continente antes do previsto ao non dispoñer de subministro eléctrico nas súas vivendas". Añaden desde el colectivo vecinal que según explican los afectados, "o problema vén sendo persistente dende o ano pasado, mesmo despois da substitución dos motores por outros novos. A veciñanza considera que a orixe das avarías podería estar na falta de persoal electricista permanente na illa, así como na carencia de labores de mantemento continuado. Ademais, sinalan que parte do tendido eléctrico é vello e moi precario, o que incrementa a vulnerabilidade do sistema ante calquera incidencia".