Deporte escolar

Quintela inicia el programa de natación para alumnos en la piscina

Están anotados cinco centros educativos de Moaña nHay clases 4 días, uno por semana

La edil de Ensino de Moaña, Dolores Chapela, confirma que se inició el programa de natación escolar con 25 alumnos del CEIP de Quintela. Durante cuatro días, un día a la semana, recibirán clases por profesores de educación física en la piscina, como años anteriores. Están anotados también los colegios de Tirán, Abelendo, Reibón (3 grupos) y A Guía.

