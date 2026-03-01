Deporte escolar
Quintela inicia el programa de natación para alumnos en la piscina
Están anotados cinco centros educativos de Moaña nHay clases 4 días, uno por semana
La edil de Ensino de Moaña, Dolores Chapela, confirma que se inició el programa de natación escolar con 25 alumnos del CEIP de Quintela. Durante cuatro días, un día a la semana, recibirán clases por profesores de educación física en la piscina, como años anteriores. Están anotados también los colegios de Tirán, Abelendo, Reibón (3 grupos) y A Guía.
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Cada cable sostiene una vida
- Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas
- «No aguantaremos otro invierno así»
- Miles de personas «entierran» el carnaval en Aldán