El PSOE recuerda al PP y BNG que llevan banderas en la muñeca y tatuadas

La corporación de Moaña rechazó con los votos en contra del BNG y del PP la moción del portavoz socialista, Mario Rodríguez, para diseñar una bandera oficial del Concello a través de un concurso de ideas. La moción generó un debate y las críticas del edil socialista por la falta de apoyo hasta el punto que llegó a decir que no entendía la postura del PP que le gusta tanto llevar pulseras con la bandera en la muñeca o la de la portavoz nacionalista, María Ortega, que defendió el voto en contra del Bloque, cuando lleva la bandera nacionalista tatuada en el omóplato.

La concejala popular Iria Charlín calificó la moción de poética porque con todos los problemas y prioridades que hay como la subida de la basura o los altercados en O Real, el PSOE decide que el gran debate es un concurso público para diseñar la bandera de Moaña. Dijo que «Moaña lleva muchos años existiendo con dignidad, se identifica sola y los vecinos no están angustiados por la ausencia de un emblema protocolario». El portavoz del PSOE le dio un repaso a la edil popular cuando le recordó que la preocupación de los vecinos es la falta de urgencias sanitarias que el PP ha hipotecado y es urgente recuperarlas. Le preguntó por qué Cangas o Vigo sí tienen bandera y Moaña no.

La portavoz del BNG, María Ortega, ironizó con el hecho de que Rodríguez presente el diseño de una bandera como la gran preocupación de los vecinos que quizás se lo trasladen cuando acude a las concentraciones por las urgencias en la Casa do Mar o en sus ratos de ocio. Ortega argumentó que votaban en contra porque la propuesta es limitante en los plazos y no permite tratarlo con la rigurosidad que requiere.