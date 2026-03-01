El PP tacha de «inadmisible» el retraso en el proyecto de Banda do Río

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha tachado de «inadmisible» lo que considera «un retraso continuado» del proyecto de mejora de Banda do Río después del anuncio del gobierno local de que se adjudicará la redacción del plan director en los próximos días. «Lo veremos cuando lo veamos», señalan, antes de advertir que se va a cumplir «una década completa sin ser capaz de iniciar las obras».

«Entre la redacción del plan director y las posteriores tramitaciones administrativas se puede dar por seguro que no se iniciará en este mandato y se cumplirá una década de mucho humo y publicidad y ninguna solución para los vecinos», afirman. Por ello la portavoz popular, Elena Estévez, asegura que es «un mal chiste» el hablar de la reducción de plazos en la redacción la actuación, que comparó con la obra de El Escorial, «lleva año y medio totalmente parada».