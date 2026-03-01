Sareb en Moaña
La Plataforma pide que se cumpla el calendario del auditorio
Espera que la oferta de solares del "banco malo" en A Xunqueira no interrumpa los plazos
La aprobación de los presupuestos con la inversión estaba prevista para marzo
La oferta de la Sareb para ceder siete solares del ámbito de urbanización de A Xunqueira A2, al Concello de Moaña, y el hecho de que los grupos de oposición apunten a estos terrenos para valorar la reubicación del proyecto del auditorio que se contempla en el bajo de un edificio en Sisalde, hace reaccionar a la Plataforma Proauditorio.
En un comunicado, espera que el Concello mantenga el calendario acordado en la reunión del 5 de febrero, para materializar el auditorio. En esa reunión se estableció como referencias importantes que en marzo se aprobarían los presupuestos del Concello con una partida para financiar el auditorio y que en mayo, tras la exposición pública, se llevaría a cabo la aprobación definitiva, para a. partir de ahí licitar la obra que podría empezar en octubre.
Espera que no se entre en la dinámica de sumarse a entelequias que retrasarían décadas el auditorio y desea que cuando se concreten las posibilidades de los terrenos de la Sareb se tengan en cuenta las dotaciones necesarias complementarias para cubrir las necesidades culturales de Moaña y se ponga a en marcha el Consello Municipal da Cultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Cada cable sostiene una vida
- Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas
- «No aguantaremos otro invierno así»
- Miles de personas «entierran» el carnaval en Aldán