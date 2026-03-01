La Plataforma pide que se cumpla el calendario del auditorio

La oferta de la Sareb para ceder siete solares del ámbito de urbanización de A Xunqueira A2, al Concello de Moaña, y el hecho de que los grupos de oposición apunten a estos terrenos para valorar la reubicación del proyecto del auditorio que se contempla en el bajo de un edificio en Sisalde, hace reaccionar a la Plataforma Proauditorio.

En un comunicado, espera que el Concello mantenga el calendario acordado en la reunión del 5 de febrero, para materializar el auditorio. En esa reunión se estableció como referencias importantes que en marzo se aprobarían los presupuestos del Concello con una partida para financiar el auditorio y que en mayo, tras la exposición pública, se llevaría a cabo la aprobación definitiva, para a. partir de ahí licitar la obra que podría empezar en octubre.

Espera que no se entre en la dinámica de sumarse a entelequias que retrasarían décadas el auditorio y desea que cuando se concreten las posibilidades de los terrenos de la Sareb se tengan en cuenta las dotaciones necesarias complementarias para cubrir las necesidades culturales de Moaña y se ponga a en marcha el Consello Municipal da Cultura.