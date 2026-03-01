Murgas por Adicam.

Es el tercer festival de murgas que se organiza en Cangas a favor de Adicam (Asociación de Diagnosticad@s de Cáncer de Mama de O Morrazo). Y fue un éxito. Repunates, Os de Sempre, Vou nun Bou, Os Mulos, Habelas Hailas, Tinta Femia, Animodo y Os que faltabn mostraron todo un repertorio lleno de gracia y alegría en el Auditorio de Cangas.

Xiana Abal ya tiene nuevo disfraz de carnaval para el año

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, ya tiene disfraz para los próximos carnavales. Irá disfrazada de «niña del exorcista» que hay que abundar en la idea. Porque si la susodicha se ríe es porque, presuntamente, está poseída por el diablo. La oposición la tiene entre ceja y ceja a esta competente edil que maneja los dineros del concello y habla con soltura y conocimiento de causa de la política. Su discurso duro y directo le hace generar antipatías en la oposición. Pero no se preocupen, que tiene un buen sentido del humor.

Noticias relacionadas

Dolores Hermelo reconoce la labor de José Enrique Sotelo

La portavoz del PP de Cangas, Dolores Hermelo, reconoció el pasado viernes el valor de su antecesor en el cargo y ex alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, por su empeño en hacer en el municipio vivienda pública. Sotelo fue un alcalde decidido, que no tuvo reparos en enfrentarse a los suyos si era necesario. De hecho, en su última etapa denunció a dos consellerías y no dudó en reprochar a Feijóo en un acto público, los problemas con la luz. No hacía seguidismo.