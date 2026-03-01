Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moaña trabaja en una senda y una pasarela en Sisalde

El gobierno lleva a aprobación el pago de una tasa a Augas de Galicia para que informe

Zona del aparcamiento junto al río da Fraga y Sisalde. | SANTOS ÁLVAREZ

Cristina González

Moaña

El grupo de gobierno del BNG de Moaña sigue su senda de cumplir con las inversiones anunciadas e incluidas en su programa electoral, como es una nueva zona verde y de ocio entre la salida del río da Fraga y la urbanización de Sisalde.

Se trata de un proyecto denominado parque urbano de Sisalde, que el gobierno local había encargado al arquitecto y anterior edil del gobierno de coalición, Rodrigo Currás, y que implicaría una senda y una pasarela, por la que tienen que pedir las pertinentes autorizaciones sectoriales, como a Augas de Galicia.

Por esta razón, el ejecutivo que preside Leticia Santos, lleva a junta de gobierno este lunes el expediente de pago de una tasa para que Augas de Galicia emita el pertinente informe. Respecto al proyecto, Santos sólo asegura que se está trabajando en ello.

Supondría un parque urbano que completaría la zona ajardinada junto al nuevo centro de salud de Sisalde y conectaría con la zona del aparcamiento del solar del antiguo cuartel.

