Moaña cifra en casi 220.000 euros los daños de la lluvia en bienes municipales

El Concello de Moaña ha remitido a la Subdelegación del Gobierno, atendiendo a una petición del organismo que preside Antón Losada a todos los municipios, la relación de daños por el tren de borrascas que afectó a la provincia en los últimos meses, con una cuantificación que en este caso asciende a 219.721 euros, tal y como confirma el concejal de Obras y Servicios, Daniel Costas.

Las reparaciones asfálticas es lo que implica más inversión, con 96.000 euros, en viales municipales afectados por las lluvias en el período comprendido entre el 10 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026. Las sendas del litoral son también unas de las que más sufrieron la embestida de los temporales en el mar. El Concello cifra en 47.500 euros los daños en la senda del litoral de A Xunqueira y en la costa de Tirán. El concejal señala que el mar arrasó con tramos del perímetro de la senda en la playa de A Xunqueira y también en el paseo marítimo de Tirán con daños en las maderas, también en el período comprendido entre el 10 de noviembre y el 20 de enero. El gobierno de Moaña constata igualmente pérdida de arena en la playa de A Xunqueira y la necesidad de regeneración con aporte. Ayer, el arenal estaba lleno de restos de residuos y también mucha concha de bivalvos muertos de berberecho y de navaja, aunque en este caso los daños por las lluvias en el marisqueo es algo que debe valorar la Cofradía con la Asociación de mariscadoras. Para aporte de arena a la playa el Concello estima una inversión de 20.000 euros.

El Camiño da Torre por Escarijo, en la parroquia de Meira, que es uno de los viales que conduce al yacimiento de A Torre en donde se está poniendo en valor un castillo o fortificación medieval, es uno de los viales más afectados por las lluvias torrenciales y el temporal del 17 de enero. El Concello lo incluye en la relación remitida a la Subdelegación una estimación de reparación de 18.000 euros.

El alumbrado público también sufrió los problemas del fuerte viento y lluvia torrencial. El Concello fecha los daños el 12 de enero en la zona alta del municipio con una estimación de gastos en la reparación de 28.314 euros.

Por último, entre los edificios municipales más afectados, el Concello incluye el tejado de la plaza de abastos, por lluvias el 15 de diciembre.

Claro está que los daños más cuantiosos en este municipio han sido en infraestructuras de la Xunta, con el desplome del talud de la Autovía do Morrazo en A Xalde de Arriba, en la parroquia de San Martiño, que sepultó una casa y en cuya reparación la Xunta está invirtiendo 780.000 euros. La Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) está construyendo un muro de contención con grandes piedras de granito para contener la tierra vegetal, en donde se había procedido a la reforestación con plantas autóctonas, y que se vino abajo por la acumulación de agua. El carril de incorporación a la Autovía desde Cangas sigue cortado debido a estas obras y con el tráfico desviado, sin que, hasta ahora, haya una fecha de reapertura.