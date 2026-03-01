Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
Moaña celebra el Día de Salud Mental

El Concello de Moaña acoge este lunes los actos de conmemoración del Día Mundial da Saúde Mental con la asociación DOA. Será a las 11:00 horas,coordinado por la edilMaría Sanluis. Se presentará el libro «Andresiño, o porco cósmico» e intervendrán María Casás (ilustradora), Michel Gutiérrez (dibujante) y Sócrates Pérez de la Campa (texto) y maestro en DOA.

