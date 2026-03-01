Moaña celebra el Día de Salud Mental

El Concello de Moaña acoge este lunes los actos de conmemoración del Día Mundial da Saúde Mental con la asociación DOA. Será a las 11:00 horas,coordinado por la edilMaría Sanluis. Se presentará el libro «Andresiño, o porco cósmico» e intervendrán María Casás (ilustradora), Michel Gutiérrez (dibujante) y Sócrates Pérez de la Campa (texto) y maestro en DOA.