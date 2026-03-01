Moaña celebra el Día de Salud Mental
El Concello de Moaña acoge este lunes los actos de conmemoración del Día Mundial da Saúde Mental con la asociación DOA. Será a las 11:00 horas,coordinado por la edilMaría Sanluis. Se presentará el libro «Andresiño, o porco cósmico» e intervendrán María Casás (ilustradora), Michel Gutiérrez (dibujante) y Sócrates Pérez de la Campa (texto) y maestro en DOA.
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- La multa por el ataque de los dos perros a un cangués podría llegar a los 30.000 euros
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Cada cable sostiene una vida
- Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas
- «No aguantaremos otro invierno así»
- Miles de personas «entierran» el carnaval en Aldán