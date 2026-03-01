«La luz del móvil impide la salida de melatonina necesaria para que apareza el sueño»

Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Medicina, Emilio Rodríguez Sáez es especialista en neurofisiología clínica, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, donde ejerció como jefe de servicio y fue director de la Unidad de Sueño. En la actualidad es director de la Unidad de Sueño y Neurología Clínica de Quirónsalud en Pontevedra. Esta semana participó en Moaña en una charla sobre trastorno del sueño y los efectos nocivos del ruido, dentro de la Escola de Saúde del Concello, junto a la doctora Estrella Pallás Pallás, especialista en Otorrinolaringología del Chuvi, acompañados por el doctor del PAC de Cangas y médico en la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama (Adicam), Jorge Cameselle.

-Sin el sueño no se puede vivir, es vital. ¿Cómo se identifica a una persona con trastorno del sueño?

-Habitualmente por el cansancio diurno y por la somnolencia diurna. Por ese orden.

-¿Cuáles son las personas más proclives a padecer este tipo de trastorno? ¿Están en peligro los jóvenes con la dependencia de los móviles y el uso tan prolongadfo de las redes sociales?

-Las mujeres sufren más de insomnio. Y también los ancianos. Los móviles son un problema actualmente a la hora de conciliar el sueño. Es ya habitual que los jóvenes y, también, los no tan jóvenes se acuesten con el móvil encendido hasta altas horas de la noche. La luz del móvil impide la salida de melatonina necesaria para que aparezca el sueño. Las redes sociales son otro elemento distorsionador del sueño por lo contenidos que se encuentran y los niveles de ansiedad que generan.

-¿Sigue habiendo sonambulismo? ¿Qué hay que hacer ante una persona sonámbula?

-El sonambulismo es una parasomnia del sueño NoREM (fase del sueño considerada como la etapa tranquila o de descanso.) que existe todavía. Las medidas son siempre de prevención. El sonámbulo puede acometer conductas complejas como salir a la calle, abrir una ventana, etc... Necesita vigilancia y precaución de posibles riesgos.

-¿Ha conocido a alguna persona que viva sin dormir?

-No. He conocido personas con verdaderos problemas de sueño, incluso alguna persona con muy escasas horas de sueño, pero no que no duerma nunca y a ninguna hora del día.

-¿Cómo se trata el trastorno del sueño, que avances hay?

-Eso va a depender de qué tipo de trastorno del sueño.

-En Moaña también se habló de los efectos del ruido. ¿Vivimos en hogares debidamente silenciosos? ¿Es algo que hay que mejorar o remediar?

-El ruido es un gran problema en nuestra sociedad. Es algo “bien tolerado”. Vivimos en entornos ruidos, en las calles, en los lugares de encuentros sociales como restaurante, cafeterías, en los cines, etc. Somos un país donde la gente habla a gritos, etc... El problema del ruido no solo es agudo en circunstancias concretas, es crónico porque son nuestras costumbres y es difícil luchar conta todo eso. Sin duda la contaminación acústica es otra forma de contaminación. Falta sensibilidad ciudadana y política. Habría que luchar en primer término por tener ciudades libres de contaminación acústica. Y así también en los edificios.

Público presente en la charla en el salón de plenos de Moaña. / Gonzalo Núñez

-¿Qué fue lo que más despertó la curiosidad entre los asistentes a la charla en Moaña, sobre qué más preguntaron?

-Sobre la calidad del sueño.

-Usted es especialista en neurofisiologia clínica. ¿Qué abarca esta especialidad?

-Abarca procedimientos exploratorios del Sistema Nervioso tales como la Electroencefalografía, Electromiografía, Potenciales Evocados. Los propios estudios de Polisomnografía.

-Fue fundador de la Unidad del Sueño en el Hospital Xeral en Vigo. ¿Cómo recuerda aquellos comienzos?

Noticias relacionadas

-Fui uno de los médicos que iniciamos la Unidad del Sueño. Yo hice los primeros estudios de sueño en mi modesto Laboratorio de Neurofisiología, con escasos medios, pero con el apoyo de la Dirección del Hospital y de mis compañeros. No fue fácil todo aquello. Mucho trabajo, pocos recursos y mucha ilusión. En aquellos tiempos éramos pioneros en España. Éramos muy pocos en España los que nos dedicábamos a la medicina del Sueño. En fin, ya nadie se acuerda de todo aquello, fácil es comprobarlo.