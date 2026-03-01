Las curvas políticas de las carreteras

Por esas cosas de las estrategias políticas que suceden con los cambios de líderes, Francisco Soliño (PP) tiene ahora más protagonismo que antes en los plenos y menos sentido del humor. Está convencido que los gobiernos locales deben vasallaje a la Xunta y que si no piden, pues no se les dará, porque esa es la verdadera esencia de la política. Después está el mantra de que los miembros del gobierno local no trabajan. Es algo que, como diría al final, el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) una letanía aburrida que toca a su fin. Que el gobierno local no trabaja y que no pide las cosas son los pilares en los que se basa la estrategia del PP para socavar la credibilidad de un tripartito (BNG, PSOE y EU) que mantiene la alcaldía desde hace dos años y medio tras haber obtenido el respaldo de la única concejala de AV, que ahora vota la mayor parte de las veces con el PP. Molestos los populares con que la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) cierre los debates, el PP ha escogido la figura del veterano edil Pío Millán para impedir que lo haga, interviniendo él también sin que tenga el uso de la palabra y alborotando el pleno para sea todo confusión. La regidora local advierte, pero no avisa. En el prólogo de la batalla, el gobierno local escenificó su unión y entregó un ramo de flores a la concejala de EU, Aurora Prieto, que dejó en enero la cartera de Cultura.

Y así caminó el pleno del viernes. Primero hubo el debate pantanoso sobre el PXOM. Que sí que es cierto que el gobierno lo tiene abandonado, que no le otorga prioridad, pero como diría de forma acertada un sorprendente Eugenio González (PSOE): todos los concejales de Urbanismo tienen en su cajón un PXOM que no quisieron sacar adelante. El edil del PP Rafael Soliño aseguraba que Cangas podría haberlo tenido en junio de 2025. Fue ahí cuando Eugenio González recordó lo del cajón, y no le falta razón. Y si no lo hay es porque nadie se atrevió a presentarlo porque es un arma arrojadiza en manos de cualquier oposición; esté quien esté.

En el cambio de tercio, cuando Francisco Soliño salía a los medios a citar, la edil de Facenda, Xiana Abal (BNG) se rió. El PP lo entendió como una falta de respecto y decidió llamarla la «niña del exorcista», pero consideró que no era insulto. Xiana Abal movió la cabeza para decir que no, pero no vomitó espuma, sino un discurso nacionalista sobre la vivienda pública, recordando que era competencia de la Xunta. Fue un recital del BNG que puso al PP contra las cuerdas en su empeño de que Concello de Cangas solicitara vivienda pública. Porque hay que pedir, que la Xunta no conoce las necesidades de la población gallega. Porque el PP sostuvo que si no trae la moción para la construcción de viviendas sociales en Cangas, el gobierno no mueve una mano. Y, al poco, entró ya Alternativa dos Vecinos, a través de su única concejala, con la moción para que el Concello de Cangas solicitara a la Sareb la cesión de los 23 chalés de A Regueira para que formen parte del parque municipal de viviendas. Aquí todos de acuerdo, aunque el BNG puso un pero: no a la compra, porque seria comprar dos veces. Antón Iglesias recordó que los bienes de la Sareb los había comprado el Estado en la época de crisis y formado el denominado popularmente como banco malo. El PSOE teme que se llegue tarde porque se pusieron a subasta, aunque en este sentido el BNG fue más optimista, porque tiene constancia de que la mayoría de los bienes que la Sareb sacó a pública subasta en Cangas quedaron desiertos en la puja.

Pero donde se iban a medir las fuerzas gobierno y oposición popular sería en las mociones relacionadas con el estado de las carreteras locales, provinciales y autonómicas. El BNG traía muy aprendida la lección. La portavoz del PP y parlamentaria, Dolores Gallego, había votado en contra de una propuesta en comisión parlamentaria en la que pedía que se arreglaran las carreteras autonómicas que pasan por Cangas. El PP decidió presentar una en Cangas para que se arreglaran todas las carreteras, las locales, las provincial y las autonómicas. Pero no contento con eso, el concejal Francisco Soliño pedía también que el Concello hiciera el trabajo a la Diputación y a la Xunta y elaborara un informe sobre el estado de las carreteras de su competencia. Y claro, el gobierno dijo no. La edil socialista enumeró un montón de carreteras locales en las que se había actuado y otras en las que se iba a hacerlo, pendientes del tiempo. Pero Francisco Soliño olvidó el listado y volvió a decir que el PP quería que se arreglaran todas, pero alzó la voz para pedir: «dedíquese a los suyo. Cangas, por desgracia está fatal. No señalizan los baches». Sagrario Martínez (PSOE) replicó que todas las reclamaciones por daños en coches por culpa de baches estaban en un expediente. Y el gobierno sacó su mantra, que también lo tiene, que está pagando las deudas del PP, esas que dejaron los convenios urbanísticos que firmó Cangas cuando el PP gobernaba en mayoría. La alcaldesa alzó la voz para dejar claro que era mentira que el Concello no solicitara reuniones con la AXI, que es algo que se solicitó todos los años y que las peticiones realizadas no fueron atendidas. Para recordar también que esas peticiones estaban en las alegaciones a los presupuestos. Avenida de Ourense, de Bueu, Castroviejo, A Coruña, Vigo, Aldán son todas vías de competencia autonómica que llevan años, muchos años sin arreglar y no porque no se hayan pedido a la Xunta. El enésimo mantra del PP cangués es la falacia de que la Xunta actúa en Moaña y Bueu porque sus gobiernos se prestan a colaborar, pero Cangas no. Es la imagen de quieren que los cangueses saquen de este gobierno tripartito.

En este pleno, la corporación aprobó, con la abstención de la oposición municipal, el contrato del Servicio de Axuda No fogar, a la empresa Aralia.