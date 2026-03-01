La conselleira abre ruta en Ons

Con el respaldo de la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia el Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas puso ayer en marcha su programa «Descubrindo o Parque Nacional», ofreciendo un total de 100 plazas en rutas guiadas por los archipiélagos de Ons, Cíes y Cortegada. Ángeles Vázquez se desplazó en la mañana de ayer al puerto de Bueu para saludar a los participantes en la primera de las salidas previstas de esta iniciativa, la que se desarrolló en las islas buenenses.

En total fueron 20 las personas que pudieron disfrutar de una ruta que, bajo la denominación de «A illa e o mar», los llevó por rincones menos conocidos del archipiélago, en lo que la conselleira calificó como «una oportunidad inmejorable» para acercarse a estos espacios de una manera «ordenada, sostenible y de la mano de guías del Parque Nacional», que son quienes mejor conocen los valores ambientales, culturales y etnográficos de la zona.

Vázquez apuntó la buena acogida que tiene esta iniciativa, demostrando el interés del público por visitar las islas del Parque Nacional en esta época, desestacionalizando las visitas. Las rutas se pusieron en marcha en 2014 y desde entonces han disfrutado de ellas más de 1.600 personas. Las cien plazas disponibles de esta edición están ya reservadas, pero hay una lista de espera en caso de que hubiese alguna renuncia.

Ons acogerá otra visita con 20 participantes el 14 de abril con «Unha illa de nomes», viaje por la toponimia de la isla. En Cíes hay programada una ruta desde Vigo el 14 de marzo y para Cortegada hay tres. Dos de ellas partirán desde el puerto de Vilagarcía los días 7 de marzo y 26 de abril, y una tercera lo hará desde Carril el 21 de marzo.

Tras su paso por Bueu la conselleira se desplazó a Vigo para participar en la jornada «Astronomía para o eclipse e observación segura», en la que pidió responsabilidad y respeto al entorno de cara a la observación el 12 de agosto del eclipse desde las Illas Atlánticas.