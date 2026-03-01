Bueu adjudica la dirección de la obra de Urbano Lugrís, que se iniciará en abril

El gobierno local de Bueu continúa quemando etapas para hacer realidad el que pretende que sea uno de sus proyectos estrella del año 2026. El concello ha adjudicado la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud para el proyecto del parque Urbano Lugrís, con la intención de iniciar los trabajos a principios del mes de abril. La mesa de contratación ha optado por elegir la propuesta de Alberto Moreno Pike con un presupuesto base licitación que se situaba en los cerca de 6.000 euros.

La única gestión administrativa que queda pendiente ahora es la de la adjudicación definitiva de las actuaciones, que recaerá en Construcciones Castro, empresa que presentó la mejor de las cinco ofertas en el concurso con un coste de 811.000 euros, rebajando en 73.300 euros el presupuesto inicial de licitación. Para poder oficializarlo el concello debe realizar una modificación de la composición de la mesa de contratación del pleno debido a las bajas que se han producido en los departamentos de Secretaría e Intervención. Este trámite se llevará a cabo en la sesión plenaria de mañana. Una vez se haga se procederá a convocar la mesa.

Plazo previsto de ejecución: cuatro meses

La adjudicación en los próximos días dejará un mes de margen a la empresa para resolver todas las cuestiones que queden pendientes y firmar el contrato, con lo que las previsiones que se manejan en la casa consistorial buenense apuntan a principios del mes de abril como la fecha del arranque de los trabajos in situ. De cumplirse el plazo previsto de ejecución de cuatro meses –que reducía el marcado en las bases, que era de seis– la obra debería estar lista a principios del mes de agosto.

El proyecto del nuevo parque Urbano Lugrís supone la reordenación de los espacios verdes en una de las zonas más céntricas del municipio buenense. Entre las propuestas que se incluyen en el plan está la creación de una gran plaza pública que supera los 1.000 metros cuadrados de superficie, la plantación de más árboles para reforzar la consideración de zona verde o el cambio de pavimentación del área del aparcamiento.

La gran apuesta es, no obstante, la de las dotaciones deportivas. Aquí se contempla la construcción de un foso y zonas de parkour y skatepark, además de reservar otro espacio para campos de petanca. La obra será financiada con fondos llegados de la Diputación a través del Plan Extra y del Plan +Provincia.