El boom de reconvertir bajos comerciales no resuelve el problema de vivienda en Cangas

Desde el año 2022 existe un progresivo interés en propietarios de bajos y entreplantas comerciales de Cangas para convertirlos en viviendas, que generalmente terminan en viviendas turísticas. No hay datos concretos en Urbanismo porque la conversión de estos bajos en viviendas tienen diferentes nombres. Pero el que más se aproxima es el que dice que a lo largo del pasado año se concedieron cinco licencias municipales: una en la calle A Guardia, otra en la avenida de Bueu, una más en la avenida de Ourense, otra más en la calle Andalucía y una quinta en Alexandre Cribeiro. Pero también fueron recientes las reconversiones que tuvieron lugar en el casco vello y Espíritu Santo.

Viviendas en una entreplanta comercial en avenida de Bueu. | SANTOS ÁLVAREZ

Es la alternativa que los propietarios de los bajos comerciales vieron a años de sequía. Acostumbran a ser locales que llevan mucho tiempo sin alquilar e incluso alguno estuvo a la venta durante un tiempo. Otra de las peculiaridades es que están ubicados en zonas poco atractivas comercialmente, aunque este último aspecto es más que dudoso, ya que hay bajos y entreplantas comerciales situados en zonas con mucho potencial comercial que siguen vacíos; basta con echar un vistazo a la calle Montero Ríos, incluso Eugenio Sequeiros. Tiene mucho que ver también el gran polo comercial que hay al otro lado de la ría: Vigo.

Residencias turísicas en un bajo de Alexandre Cribeiro. | SANTOS ÁLVAREZ

Pero, por desgracia, a pesar de que la reconversión de estos bajos en vivienda podría servir para atender la gran demanda de vivienda que hay en Cangas, no es así. La mayoría se destinan a viviendas turísticas, por lo que están lejos de solucionar un problema. Cuando se presenta la solicitud para la reconversión de un bajo en vivienda, no es habitual que se diga para lo que se va a destinar, eso florece a posteriori. A veces se pone en la tramitación y otras veces no. Eso sí, para que puedan ser viviendas de uso turístico tienen que tener el visto bueno de la comunidad de propietarios, es ahora condición imprescindible.

Según el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, esta reconversión se prevé ya en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. Después hay que cumplir una serie de requisitos de habitabilidad, como que hacen falta 45 metros cuadrados como mínimo para una vivienda de una habitación y debe tener ventilación e iluminación que establecen la norma gallega de hábitat.

Construir una vivienda en un bajo es España requiere cumplir normativas estrictas de habitabilidad (CTE y PXOM municipal) . Es indispensable una altura mínima de 2,5 metros (75% de la superficie), ventilación/iluminación natural, mínimo 25-40 metros cuadrados útiles, accesibilidad, aislamiento acústico y, crucialmente la aprobación de la comunidad de vecinos y licencia del concello. El acceso debe ser independiente, directo desde la calle o áreas comunes garantizando la accesibilidad.

Por desgracia, esta reconversión no soluciona ni en un porcentaje mínimo el problema de la vivienda para todo el año. Sí que aumenta el censo de viviendas turísticas, que en muchos casos no funcionan más que en temporada alta.