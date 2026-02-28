Vuelven la paz y la concordia a la Semana Santa de Cangas

Unidad, trabajo conjunto y coordinado, armonía, consenso en la programación, deseo de situar esta celebración a la altura que se merece... La llegada de Santiago Pérez, nuevo párroco de Santiago de Cangas e Illas Cíes, parece haber obrado el milagro entre las cofradías y hermandades de la Semana Santa, que vuelven a presentarse en torno a una coordinadora cuyo presidente honorífico es Manuel Gil, una de las personas que más ha trabajado para que esté declarada de Interese Turístico Galego desde 1992 y que sigue al pie del cañón para avanzar hacia la distinción de Interés Turístico Nacional. También en lograr un local que albergue la rica imaginería, dispersa durante el año por casas particulares y locales incluso fuera del municipio. Ese afán mutuo se hará más visible desde el 7 de marzo hasta el 5 de abril, fechas en las que leerá el pregón la exvecina de Cangas y trabajadora farmacéutica Nieves Guimeráns, seguido de marchas procesionales en la excolegiata, y el Domingo de Resurrección, cuando el Cristo Resucitado salga en procesión, previa a la misa solemne.

Cartel de la Semana Santa de Cangas, con una fotografía realizada por Santoro. / FdV

Entre una y otra se celebrarán múltiples actos litúrgicos y procesiones. El miércoles 18 de marzo será el traslado de la imagen de la Virgen de los Dolores desde la avenida de Moaña, y el 27 será Viernes de los Dolores, festivo local, con misa, concierto de la banda de música Belas Artes, misa solemne y procesión con la imagen bajo palio por el centro urbano. El 29, Domingo de Ramos, misa y posterior procesión con la banda de gaitas y percusión María Soliña, bendición de ramos y palmas a las 11.30 en los jardines de Félix Soage, misa solemne a mediodía y Vía Crucis infantil a las 6 de la tarde. Marzo se cerrará, el martes 31, con Vía Crucis alrededor de la iglesia parroquial a media tarde, y misa a continuación.

El 1 de abril será Miércoles Santo en la Soledad de María, con misa, y el día siguiente, Jueves Santo, a media tarde se celebrará la Última Cena, Lavapiés, Sermón del Mandato y procesión de la Santa Cena (20 horas) acompañada de la Banda de Cornetas y Tambores de Cangas y la banda de música Belas Artes. La Hora Santa será el preámbulo del Viernes Santo, el 3 de abril, que arrancará con la procesión de las Tres Negaciones de San Pedro (a las 7 de la mañana), acompañada de la banda de Tambores y Cornetas, y continuará con la procesión de Nuestro Señor Jesús camino del calvario, Santo Encuentro, proclama de la sentencia y sermón del camino del calvario. Irá acompañada de la banda de gaitas y percusión María Soliña, cornetas y tambores y Belas Artes. Si llueve, las ceremonias se oficiarán en el interior del templo. La tarde del Viernes Santo se celebrará la Hora Nona, Sermón de las Siete Palabras, Desenclavo y Santo Entierro (20.00 h) acompañado de la banda de gaitas Tromentelo, Tambores y Cornetas y Belas Artes. A medianoche, procesión del Silencio.

Los últimos actos de la Semana Santa de Cangas serán el velatorio del Cuerpo Santo, Vigilia Pascual, bendición del fuego y el agua, pregón pascual, liturgia de la palabra, y eucaristía (sábado 4), y procesión del Cristo resucitado con la banda Tromentelo y misa de Resurrección (domingo 5 de abril).

Una fotografía de José María Pérez Santoro ilustra el cartel de este año. Capta un rayo de luz entrando por el rosetón de la excolegiata y las cofradías y hermandades consideran que simboliza también esa nueva etapa de concordia tras varios años de desavenencias, superadas. A esta unidad contribuye también el párroco Santiago Pérez, que aboga por que la Semana Santa sirva «para unir ao pobo e á sociedade de Cangas» en torno a una de sus celebraciones más antiguas, populares y multitudinaria. «Ten un significado relixioso, pero tamén aberto á cultura e ao turismo», recordó el cura, y enfatizó, entre aplausos, que «unidos, seguiremos tendo unha das mellores Semana Santa de Galicia». El Concello también apuesta por ello, aportando logística. «Alégrome de ver esta imaxe de unidade e fortaleza» añadió la alcaldesa, Araceli Gestido, que compareció con el edil de Turismo, Antón Iglesias, la nueva concejala de Cultura, Xiana Abal, y de Aurora Prieto, que dejó en cargo con agradecimientos. .

Todas las cofradías y hermandades tienen nuevos estandartes, renovaciones o novedades en la escenificación. Es el caso del Cristo da Pila, que no quiso arder hace más de 400 años y que será entregado a Protección Civil, agrupación del que es patrón, o el estandarte del Perdón, de Cristo Resucitado. Pero la principal es que «estamos más unidos que nunca».